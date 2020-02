vor 24 Min.

Oettinger Brauerei verkauft jetzt vier internationale Biere in Deutschland

Die Oettinger Brauerei geht eine Partnerschaft mit einer amerikanischen Brauereigruppe ein. Für sie vertreibt das Rieser Unternehmen vier Lagerbiere in Deutschland.

Die Brauerei Oettinger geht eine Partnerschaft mit der amerikanischen Brauereigruppe Molson Coors ein. Damit werden ab April in Deutschland vier neue helle Lagerbiere verkauft. "Für Bierliebhaber in Deutschland bedeutet das mehr Vielfalt und die Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen zu erleben“, sagte Oettinger-Geschäftsführer Peter Böck, verantwortlich für den Bereich Vertrieb laut einer Pressemitteilung.

Oettinger wird neben Coors Light auch die Sorten Miller Genuine Draft, den kroatischen Marktführer Ožujsko sowie Jelen, nach Unternehmensangaben eines der beliebtesten Biere Serbiens, in Deutschland vertreiben. Die vier Lagerbiere zählten zu den Marktführern in ihren Herkunftsländern. Sie richteten sich an Verbraucher, die sie vielleicht schon im Urlaub probiert haben und nun auch zuhause trinken wollen. Zudem lebten in Deutschland hunderttausende Menschen mit internationalen Wurzeln, die nun das Bier aus ihrer Heimat kaufen könnten.

Neil Tonge, verantwortlich für das Europageschäft bei Molson Coors, ergänzt: „Ich bin hoch erfreut, dass wir unsere auf Langfristigkeit ausgerichtete strategische Partnerschaft im deutschen Markt gleich mit vier unserer Kultmarken aus aller Welt starten können." Oettinger zufolge sind vor allem junge Menschen sehr offen für neue Getränke-Trends und greifen auch gerne mal zu internationalen Bieren. Diese unterschieden sich aufgrund ihrer Herkunft auch im Hinblick auf Rezeptur und Zutaten.

Mit einem Ausstoß von rund 8,4 Mio. Hektoliter zählt die Oettinger Gruppe nach eigenen Angaben zu den größten Bierbrau-Unternehmen in Deutschland. Jährlich füllt die Brauerei etwa zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermischgetränken und Erfrischungsgetränken ab und vertreibt sie weltweit. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 1731 gegründet. Insgesamt sorgen rund 1.050 Mitarbeiter an vier Standorten für höchste Brauqualität: Neben dem Stammsitz in Oettingen auch in Braunschweig (Niedersachsen), Gotha (Thüringen) und Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Eine hochmoderne Produktion, der Verzicht auf teure Werbung und ein effizienter Direktvertrieb ermögliche eine attraktive Preisgestaltung seines eigenen Sortiments.

Die Molson Coors Brewing Company ist der Pressemitteilung zufolge eine der größten Brauereigruppen der Welt, deren Wurzeln zurückreichen bis ins Jahr 1774. In ihrer heutigen Form entstand sie im Februar 2005, als sich die Adolph Coors Company und Molson Inc. zusammenschlossen. Molson Coors unterhält rund um den Globus ein Portfolio von führenden Biermarken wie etwa Coors Light, Miller, Molson Canadian, Carling, Staropramen und Blue Moon. Das Unternehmen betreibt 31 Brauereien und vertreibt seine Produkte in mehr als 80 Ländern. (pm)

