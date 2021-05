Pflaumloch

„B29 neu“ in Pflaumloch: Streit um Verkehrszahlen

Plus Eigentlich sollen die Bürger von Pflaumloch mit einer Verlegung der Bundesstraße entlastet werden. Doch die zwei Routen-Alternativen stehen in der Kritik. Was jetzt angezweifelt wird.

Von Bernd Schied

Sie soll die Anwohner in Pflaumloch, Trochtelfingen, Bopfingen und Aufhausen vom Verkehr entlasten und eine neue Achse zwischen Bayerisch-Schwaben und Ostwürttemberg bilden: Die Rede ist von der „Bundesstraße 29 neu“, die an den Kommunen vorbei eines Tages dreispurig von Nördlingen bis zur Röttinger Höhe bei Lauchheim führen soll. Das Vorhaben ist im aktuellen Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf eingestuft und damit mit der Aussicht verbunden, bis zum Jahr 2030 zumindest begonnen zu werden.

