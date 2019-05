01.05.2019

Polizei bekommt in der Freinacht viel zu tun

Maibaumdiebe und offene Kanalschächte: Die Illertisser Polizei musste in der Freinacht mehrmals ausrücken. Hier ein Blick auf die Einsätze.

Einige Male mussten die Beamten der Illertisser Polizei in der Nacht zum 1. Mai ausrücken: In der sogenannten Freinacht bekamen es die Ordnungshüter mit derben Scherzen zu tun. So versuchten fünf junge Männer einen großen Baum in der Rudolf-Diesel-Straße mit einer Kettensäge zu fällen - ein gefährliches Unterfangen, dass leicht hätte nach hinten los gehen können. Die Illertisser Feuerwehr musste eingreifen. Das war aber noch nicht alles. Hier ein Überblick.

Maibaum: Am Morgen des 1. Mai gegen 4.45 Uhr versuchten fünf junge Männer einen zehn Meter hohen Maibaum in der Rudolf-Diesel-Straße mit einer Kettensäge zu fällen. Vier waren am Baum zu Gange, der Fünfte saß im "Fluchtfahrzeug". Der Platz, auf welchem der Maibaum steht, ist Privatgrund und wird mit einer Videokamera überwacht. Das Hinweisschild war etwa 40 Zentimeter vom Maibaum entfernt angebracht. Die Tat wurde daher live von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes beobachtet, welche sich unmittelbar zu Tatort begaben. Sie konnten die Täter bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Der Baum wurde etwa bis zur Mitte angesägt und musste im Anschluss durch die Feuerwehr Illertissen gefällt werden. Die Täter erwartet nun eine Strafanzeige.

Beleidigung: Gegen 4 Uhr morgens wurde ein 20-jähriger Mann in Vöhringen von der Polizei in Gewahrsam genommen - er war betrunken und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, heißt es im Polizeibericht. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Beamten auf das Übelste. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle und wurde schließlich von Familienmitgliedern abgeholt. Hierbei kam es erneut zur Beleidigung von Einsatzkräften. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gullydeckel: Während der sogenannten Freinacht wurden im Bereich von Josef-Forster-Straße und Schwalbenweg im Illertisser Ortsteil Au zahlreiche Kanaldeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach Fahrern, die der Gefahrenstelle ausweichen mussten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

Bilanz: Auf Nachfrage sagte ein Sprecher der Illertisser Polizei, es habe sich um eine "übliche Freinacht" gehandelt. Es habe "Einsätze en masse" gegeben, allerdings nicht alleine wegen der für die Nacht zum ersten Mai typischen Straftaten. Die kamen noch hinzu. "Die Kollegen hatten ziemlich viel zu tun", so der Sprecher. Die Weißenhorner Polizei spricht von einer "recht ruhigen Freinacht". Lediglich einmal hätten die Beamten wegen eines herausgehobenen Kanaldeckels ausrücken müssen. Der habe sich aber leicht wiedereinsetzen lassen, hieß es.

