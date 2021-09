Porträt

25.09.2021

Nördlingerin wird für ihr Engagement für MS-Kranke ausgezeichnet

Die Nördlingerin Monika Stöcklein, die bei den Angels für die Finanzen zuständig ist, engagiert sich auch sehr stark für MS-Kranke. Sie hat die Diagnose selbst erhalten. Für ihr großes Engagement wird sie jetzt erneut von Ex-Bundespräsident Christian Wulff geehrt. „Ich hätte nie gedacht, dass es mir irgendwann wieder so gut geht wie jetzt. Deshalb habe ich die Kraft, anderen helfen zu können.“

Plus Stellvertretend für zehn Telefonpaten in Schwaben erhält Monika Stöcklein eine Auszeichnung von Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Sie setzt sich für die Belange an Multipler Sklerose leidender Menschen ein.

Von Peter Urban

„Ich habe MS, aber ich leide nicht an MS“, sagt Monika Stöcklein. Vor mehr als 30 Jahren wurde bei ihr MS, also Multiple Sklerose diagnostiziert. Ihr Engagement für andere Betroffene wurde am Donnerstag im Berliner Glaspalast gewürdigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen