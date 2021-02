vor 16 Min.

Rational, engagiert, warmherzig: Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg wird 70

Plus Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg wird 70 Jahre alt. Die Weichen für die nächste Generation sind gestellt.

Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg feiert an diesem Sonntag seinen Geburtstag. Welche Themen sind ihm wichtig? Und was zeichnet ihn aus?

Zunächst einmal zu seiner Firma. Was hat unternehmerischer Erfolg mit Naturschutz zu tun? Fürst zu Oettingen-Spielberg würde antworten: sehr viel. Die generationenübergreifend nachhaltige Forstwirtschaft hat den Wald nicht nur wertvoller gemacht, weil der Holzvorrat deutlich gesteigert wurde. Vielmehr beschert die Waldbewirtschaftung der Natur eine Artenvielfalt, ob bei Farn- und Blütenpflanzen, Vögeln oder Schmetterlingen, die nicht möglich wäre, würde Wald aus der Bewirtschaftung genommen.

Nicht ohne Genugtuung erzählt Fürst Albrecht von einer wissenschaftlichen Untersuchung zur Artenvielfalt Anfang der 90er-Jahre im Oettinger Forst. Sie wurde vor fünf Jahren an gleicher Stelle wiederholt mit dem Ergebnis, dass die Biodiversität nicht nur stabil geblieben sei, sondern teilweise sogar zugenommen habe. Den Fürsten macht deshalb eine Politik besorgt, die mit der Begründung des Erhalts der Artenvielfalt großflächig die Bewirtschaftung untersagt.

Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg hat das Unternehmen auch international vorangebracht

Aus der Erkenntnis, dass Unternehmen nicht im luftleeren Raum operieren, sondern in gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen eingebunden sind, engagiert er sich maßgeblich in der berufsständischen Verbandspolitik. Seit vielen Jahren ist er in Bayern Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst. Aufgrund seiner besonderen Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen, um Herausforderungen nicht nur anzunehmen, sondern sie auch zu bestehen, will der Bundesverband in Berlin auf ihn als 2. Vorsitzenden nicht verzichten.

Der Fürst hat den Wald nicht nur zu einem modernen und produktiven Forstbetrieb geformt, sondern auch zusätzliche Unternehmensaktivitäten ausgeweitet und auf eine internationale Ebene angehoben. Gewissermaßen als Lohn seiner erfolgreichen Tätigkeit ist es ihm eine große Ehre, seine reiche Erfahrung im Verwaltungsrat des Wittelsbacher Ausgleichsfonds einzubringen.

Wie Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg sich in der Region engagiert

Was kennzeichnet den Menschen, der als elfter Fürst schon vier Jahrzehnte die Geschicke des Hauses Oettingen-Spielberg leitet? Wer ihn ein wenig kennengelernt hat, weiß um die glückliche Mischung aus rationalem und strenger Logik folgendem Handeln, warmherziger Zugewandtheit und einem ausgewogenen Empfinden für Gemeinwohlaufgaben.

Die geschichtliche Verwurzelung im Ries dürfte einer der Gründe sein, warum Fürst Oettingen sehr viel in denkmalgeschützte Bausubstanz investiert hat. Schloß Hirschbrunn ist zu einem landschaftsbestimmenden Juwel am Südrand des Oettinger Forstes geworden. Der Schlosskomplex Oettingen ist von Grund auf saniert und mehr denn je der Öffentlichkeit zugänglich. Nicht zuletzt für sein denkmalpflegerisches Engagement wurde Fürst Albrecht mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Die Menschen seien ihm gegenüber loyal

Das Unternehmen Oettingen-Spielberg schafft nicht nur die wirtschaftliche Grundlage für die fürstliche Familie. Es bietet Arbeitsplätze und gibt den Mitarbeitern Lohn und Brot. Das ist aber nicht alles. Fürst Oettingen hat eine Kultur geschaffen, die den Menschen in erster Linie um seiner selbst willen wertschätzt. Im Gegenzug erntet er ein großes Maß an Loyalität, weil es als etwas Besonderes gilt, dem fürstlichen Haus anzugehören.

Bei allem Geschäftssinn betont Fürst Oettingen, seine größte Freude sei seine Familie, eine „wunderbare Ehefrau, vier fabelhafte Kinder und sechs traumhafte Enkelkinder“. Besonders glücklich macht ihn, daß der Erbprinz den Chefposten in der Verwaltung übernommen hat. Die Weichen sind also für den Übergang in die nächste Generation gestellt.

Am Sonntag feiert Fürst zu Oettingen-Spielberg seinen 70. Geburtstag. (el)

