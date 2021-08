Serie: In Rott singt es sich gemeinsam besser

Plus Die ehemaligen Kirchenchöre der Gemeinden Rott, Ludenhausen und Wessobrunn sind gemeinsam der Chor Liccanta. Damit haben die Mitglieder viel mehr Möglichkeiten. Wie sie in Corona-Zeiten proben.

Kaum Männerstimmen, wenig Neuzugänge: Kirchenchöre in kleinen Gemeinden haben üblicherweise immer dieselben Probleme. In Rott, Ludenhausen und Wessobrunn sieht die Sache allerdings anders aus: Die drei ehemals eigenständigen Kirchenchöre haben sich dort zum Chor Liccanta zusammengeschlossen. Das LT hat sich erkundigt, wie das kam, welche Vorteile es den Sängerinnen und Sängern bringt und wie der Verein bisher durch die Corona-Krise kam.