Der Glaube und die Kinder sind Werner Alig sehr wichtig

Plus Werner Alig gibt Kindern aus schwierigen familiären Verhältnissen ein Zuhause und macht sich für sie stark. Er ist auch Kirchenpfleger in Scheuring. Demnächst erhält er für sein Engagement eine hohe Auszeichnung.

Fröhliche Gesichter, gestellte Aufnahmen neben lustigen Schnappschüssen zieren als Fotogalerie die Wand des Wohnzimmers von Werner Alig. Sie sind Ausdruck eines bewegten und engagierten Lebens, in dem die Kinder stets die Hauptrolle spielten. Seit 50 Jahren engagiert Werner Alig sich ehrenamtlich. Jetzt wird er dafür sogar vom Bundespräsidenten geehrt.