Der Projektchor Ammersee plant eine besondere Urlaubsreise

Plus Der Projektchor Ammersee von Luise Förg versteht sich als Kulturbotschafter in Spanien. Bald sollen ausgefallene Konzerte nachgeholt werden.

Singen verbindet, heißt es – und so gibt es neben Chören, die auf eine jahrzehntelange Tradition permanenten gemeinsamen Übens zurückblicken können, Sängervereinigungen, die sich nur für einen bestimmten Zweck zusammenschließen und nach einiger Zeit wieder auseinandergehen, damit sich die Sänger anderen Projekten widmen können. Eine solche ist der seit 2017 bestehende Projektchor Ammersee.