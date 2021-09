Wird der Bewegungspark in Schwifting ausgebremst?

Plus Eine Bürgerinitiative möchte einen Bewegungspark für Schwifting. Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich zu, es gibt aber auch viele Einwände gegen die Planungen.

Eine Bürgerinitiative macht sich in Schwifting, wie berichtet, dafür stark, dass ein Bewegungspark mit Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche gebaut wird. Nun stand das Thema im Gemeinderat bereits zum dritten Mal auf der Agenda und der fällte – ohne das noch einmal groß diskutiert worden wäre – eine denkbar knappe Entscheidung für die Errichtung eines Bewegungsparks. Zu jenen, die dagegen stimmten, gehörte auch der Jugendreferent des Gremiums, der sein Votum auf Nachfrage des LT erläuterte.