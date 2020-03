vor 60 Min.

Senior übersieht anderes Auto: Kollision in der Hauptstraße

Beim Abbiegen vom Haldenweg in die Hauptstraße hat ein Autofahrer in Buch ein anderes Fahrzeug übersehen.

Hoher Sachschaden ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Buch entstanden. Dem Verursacher droht ein Bußgeld.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagvormittag in Buch ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Auto vom Haldenweg in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er ein anderes Auto , das Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

