Sie machen Illertissen ein bisschen grüner

Der Verein für Gartenbau und Landespflege blickt auf kommende Aktivitäten. Ein Imker referiert über Auswirkungen des Klimas auf Bienen.

Von Edeltraud Baur

Gut besucht war die Frühlingsversammlung des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege Illertissen in der Schranne. Im Mittelpunkt stand ein Bildervortrag von Imker Walter Burger. Außerdem überreichte der Verein Spenden und veranstaltete eine Tombola mit blumigen Preisen.

Vorsitzende Ingeborg Remiger machte während der Versammlung auf die Aktivitäten des Jahres aufmerksam: Im April beteiligt sich der Verein am Illertisser Saatgut-, Regio- und Ökomarkt mit Aktionen. Weiter auf dem Programm stehen im Mai ein Weidenflechtkurs und der Beginn der Gärtler-Stammtische (an jedem ersten Samstag im Monat bis zum 5. Oktober) im Museumscafé „Grün“. Beim ersten Stammtisch findet außerdem eine Führung durch die neue Ausstellung statt. Am 11. Mai steht ein Besuch der Gärtnerei in Ursberg auf dem Programm und am 18. Mai eine Führung mit Rudolf Siehler durch den Kreismustergarten in Weißenhorn. Am 18./19. Mai übernimmt der Verein die Aufsicht dieses Gartens. Anfang Juni, zur Rosenblüte, findet eine abendliche Gartenschau in lllertissen statt. Interessierte Gartenbesitzer können sich anmelden.

Die Illertisser Gartenlust ist Anziehungspunkt für viele Hobbygärtner, wohl auch für solche aus Buch. Bild: Regina Langhans (Symbol)

Die Vereinsfahrt führt heuer nach Heilbronn zur Bundesgartenschau. Beim Stammtisch am 3. August wird nochmals eine Führung durch das Gartenmuseum angeboten. Zu Maria Himmelfahrt ist „Boschenbinden“ angesagt – mit Kräuterweihe beim Gottesdienst in der Kirche St. Martin. Zur Teilnahme an der Gartenlust (Motto: Die Liebe zur Natur) in der Staudengärtnerei im September werden wieder Helfer und Kuchenbäcker gesucht. Ein Kranzbinden aus Hortensien unter Anleitung von Martina Niedermayer ist am 21. September vorgesehen. Das Jahr schließt im November mit der Herbstversammlung.

Stadt wird durch den Verein schöner

Illertissens Zweite Bürgermeisterin Gabriele Weikmann-Kristen übermittelte Grußworte im Namen der Stadt. Für das grüne und soziale Engagement dankte sie dem Verein und betonte, dass dieser stets zur Verschönerung des Stadtbildes beitrage und aktiv sei, wie bald beim Öko-Saatgutmarkt.

In seinem Vortrag über „Prima Klima für Biene Maya und Co.?“ setzte sich Imker Walter Burger aus Weißenhorn mit der Frage auseinander, welche Auswirkungen klimatische Veränderungen auf das Verhalten von Bienen und Insekten haben. Er appellierte, mehr nektarreiche Blüten in heimische Gärten zu pflanzen, Dachbegrünungen anzulegen und für die Entsiegelung von Steinflächen zu sorgen.

Vom Abbau des Rosengartens

Vorsitzende Ingeborg Remiger informierte anschließend über den Abbau des Pestalozzi-Rosengartens. Die Pflanzen wurden ausgegraben und zum Teil für die neue städtische Grünanlage am Schlosshang verwendet. Ein neuer Standort für den Rosen-Pavillon stehe noch aus. Außerdem beteiligt sich der Verein an der Pflege der städtischen Pflanzkübel und bei der geplanten Gestaltung des Illerufers mit Lehrpfaden und Sitzplätzen. Zum Schluss erfolgte die Spendenübergabe (über je 1000 Euro) an den Förderkreis für Wachkomapatienten und den Hospizverein Illertissen.

