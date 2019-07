11:56 Uhr

Sportwagen überschlägt sich, Fahrer stirbt

AMG-Mercedes kommt am späten Dienstagabend von Fahrbahn ab. Das automatische, im Auto verbautes Notrufsystem versagt.

Von Thomas Heckmann

Nach einem schweren Unfall in Langenau ist in der Nacht zum Dienstag ein 26-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der junge Mann gegen halb elf Uhr abends mit seinem AMG-Mercedes auf der Landstraße neben dem Langenauer Industriegebiet unterwegs. Von Langenau kommend in Richtung Nerenstetten kam der Sportwagen aus noch unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. An einer Grundstücksgrenze prallte der Mercedes gegen ein Mäuerchen und begann sich dadurch mehrfach zu überschlagen. Das Auto prallte gegen mehrere Bäume und landete anschließend auf den Rändern auf einem Reitplatz, der schwarze Wagen stand damit abseits der Straße zwischen Bäumen in einem Firmengrundstück und war von der Straße aus nur zu erahnen, aber in der Dunkelheit nicht zu sehen. Anwohner hörten die Unfallgeräusche und alarmierten die Rettungsdienste.

Einige Minuten später erreichte auch noch ein e-Call-Notruf aus dem Unfallwagen die Rettungsleitstelle. Da die Koordinaten der elektronischen Unfallmeldung um mehrere Hundert Meter vom tatsächlichen Unfall abwichen, wurde ein weiteres Feuerwehrfahrzeug losgeschickt, um abzuklären, dass es keinen weiteren schweren Unfall in der Nähe gab.

Die Feuerwehr Langenau musste mit schweren hydraulischen Spreizern und Scheren einen Zugang zum schwerverletzten Fahrer in seinem Fahrzeugwrack schaffen. Gleichzeitig wurden mehrere Bäume gefällt und eine Öffnung in den Zaun geschnitten, damit der Unfallfahrer mit der Trage zum Rettungswagen gebracht werden kann. Nachdem der Schwerverletzte aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der Bemühungen der Ärzte verstarb der junge Mann dort noch in der Nacht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.

Lesen Sie auch:

Themen Folgen