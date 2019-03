12:36 Uhr

Staufen bekommt einen neuen Kindergarten

Syrgenstein will Krippenplätze schaffen. Für das Feuerwehrgerätehaus wird bereits gespart

Wer in Staufen sein Kind in eine Krippe geben will, der muss sich woanders umschauen. Der Kindergarten im Syrgensteiner Ortsteil bietet bislang keine Plätze für die Kleinen. Das soll sich ändern. Denn der Bedarf dafür ist, wie in den anderen Gemeinden im Bachtal und darüber hinaus, groß. Die Gemeinde plant den Neubau des Kindergartens in Staufen. Dort sollen künftig zwei Gruppen beheimatet sein – darunter eine Kinderkrippe mit 15 Plätzen. So kündigt es Bürgermeister Bernd Steiner an. Der Neubau soll auf das gemeindeeigene Grundstück direkt neben das bestehende Gebäude kommen. Das Projekt befinde sich in der Planungsphase, derzeit bereite man die Ausschreibungen vor, so Steiner. Er rechnet mit Kosten von 1,6 bis 1,8 Millionen Euro. Rund 700000 Euro will Syrgenstein in diesem Jahr finanzieren. Die Gemeinde bemühe sich, dass die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen können – ansonsten werde es nächstes Frühjahr, sagt der Bürgermeister. Das ehemalige Forsthaus, in dem die Kinder bislang untergebracht sind, soll laut seiner Aussage nach dem Neubau erhalten bleiben und etwa als Gemeindehaus oder für Vereine zur Verfügung stehen.

Für die Feuerwehr sind 700.000 Euro eingeplant

Auch die Feuerwehr beschäftigt Syrgenstein weiterhin. Derzeit gibt es Diskussionen um den Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die drei Ortswehren. Mit den Plänen ist nicht jeder einverstanden (wir berichteten). Im Haushalt, den der Gemeinderat in der kommenden Woche verabschieden wird, sind bereits 700000 Euro dafür eingeplant. Geld, das die Gemeinde für das wohl kommende Großprojekt anspart. Bis 2021 sollen gut 2,7 Millionen Euro bereitstehen. Aktuelle Informationen zum Projekt gibt es bei einer Sitzung von Gemeinde, Gemeinderat und Feuerwehren Ende März. Dann wird auch das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum geplanten Standort des Gerätehauses bekannt gegeben.

100000 Euro stehen im Haushalt für ein neues TSF-Fahrzeug der Feuerwehr Staufen bereit – für den Fall, dass das derzeitige, laut Steiner 34 Jahre alte, Fahrzeug den Geist aufgibt.

Der Neubau des Verwaltungsgebäudes ist ein dicker Brocken

Ein finanziell dicker Brocken wartet auf Syrgenstein mit dem geplanten Neubau des Verwaltungsgebäudes in der Ringstraße. In diesem Jahr sind dafür 700000 Euro veranschlagt. Die Gemeinde rechnet damit, dass sie in den kommenden Jahren insgesamt gut zwei Millionen Euro für den Neubau aufbringen muss. Konkrete Pläne gibt es laut Steiner noch nicht.

Ausgaben in Höhe von 300000 Euro sind heuer für die Umgestaltung der Schulstraße eingeplant. Laut Bürgermeister sollen unter anderem der Straßenbelag erneuert und eine Querungshilfe angebracht werden. Die Gemeinde wird sich auch Gedanken über die Bepflanzung entlang der Straße machen. Die Verwaltung kalkuliert mit Gesamtkosten von 600000 Euro, 360000 Euro davon sollen Fördermittel sein. Parallel dazu wird die Treppenanlage am Altenberg erneuert.

Die Neugestaltung des Friedhofs Altenberg soll in diesem Jahr mit dem ersten Bauabschnitt vorangehen. Dieser beinhaltet die Errichtung einer WC-Anlage sowie einen barrierefreien Zugang zu den Urnenanlagen. Planmäßig kostet dies 75000 Euro. Laut Steiner sollen die Arbeiten beginnen, sobald es die Witterung zulässt. Teilweise erneuert wird die Wasserleitung in der Deutschordenstraße. Zusammen mit der ausstehenden Schlusszahlung für die Wasserleitung in der Memminger Straße wird das die Gemeinde wohl 126000 Euro kosten.

Syrgenstein muss auch einen Kredit aufnehmen

Um die vielen Projekte zu finanzieren, will Syrgenstein heuer 700000 Euro aus den Rücklagen entnehmen. Auch ein Kredit von 300000 Euro ist geplant. Laut Steiner jedoch nicht, weil es unbedingt nötig sei. Vielmehr wolle die Gemeinde von der derzeitigen Niedrigzinsphase profitieren und das „günstige“ Geld quasi als Vorrat anschaffen. (ands)

