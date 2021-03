vor 34 Min.

Theater-Projekt: Warum werden nicht mehr Gymnasiasten zu „Pflegehelden“?

Ein Theaterprojekt am Dillinger Sailer-Gymnasium wirbt für Pflegeberufe, die bei Gymnasiasten eher selten auf der Liste der Berufswünsche stehen.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist das Thema Pflege in der Medienberichterstattung präsent: Pflegenotstand oder Pflegekräftemangel heißen die Schlagworte. Gerade unter den Abiturienten ziehen bislang aber nur wenige Schulabgänger für ihre Zukunft einen Pflegeberuf in Betracht. Denn dass es inzwischen durchaus hoch qualifizierte Pflegeberufe gibt, die man studieren kann, wissen nur wenige. Deshalb hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege eine Initiative gestartet, um Schüler der höheren Klassen über das Berufsfeld der akademischen Pflegekräfte zu informieren und Werbung für dieses Studienfach zu machen.

Pflegeberufe: nichts für Gymnasiasten?

„Pflegehelden“ heißt das entsprechende Projekt, das Mitte März von Regisseur Jean-François Drozak mit Mitgliedern der Schulspielgruppe des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums durchgeführt wurde. Nach dem beeindruckenden Stück „Icebreaker“, das Drozak im vergangenen Winter am Sailer inszeniert hatte, hatten ihn die verantwortlichen Lehrkräfte, Alexandra Wallenstein und Ute von Egloffstein, mit seinem neuen Projekt an das Dillinger Gymnasium eingeladen.

von links Hannah Bauer, Thomas Kellermann, Jean-Francois Drozak, Simon Morin und Sophia Öfele beim Livepodcast am Sailer-Gymnasium. Bild: Marco Kapalla

Pünktlich zu Beginn des Wechselunterrichts Mitte März konnten die „Pflegehelden“ in Produktion gehen, wenn auch leider nicht so, wie es die Schüler einer Theatergruppe gewöhnt sind: Ohne Bühnenaktion und in Kleinstgruppen, die die Einhaltung aller Hygieneregeln erlaubten, studierten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 unter Leitung von Drozak Dialoge aus dem Pflegebereich ein und nahmen diese auch als Podcast auf. Die Szenen reichten von Beispielen aus dem Pflegeheim über die häusliche Pflege von Senioren bis hin zur Notaufnahme eines Krankenhauses und gaben beispielsweise Einblick in die Arbeit eines Pflegeberaters der Krankenkasse, eines Dorfpflegers oder einer Langzeitpflegekraft im Heim.

Theaterstück als Podcast informiert über Studienmöglichkeiten in der Pflege

Das Ergebnis des Projekts war eine für die höheren Klassen live in die Klassenzimmer gestreamte Podcast-Inszenierung. Darin informierte der Regisseur durch Informationstexte und im Vorfeld aufgezeichnete Experteninterviews, zum Beispiel mit Prof. Barbara Terborg von der Hochschule Kempten oder Swetlana Kurz vom Hl.-Geist-Stift Dillingen, über die Studienmöglichkeiten im Bereich Pflege und die verantwortungsvollen, aber auch erfüllenden Tätigkeiten der „Pflegehelden“.

Die veranschaulichenden Dialogszenen im Rahmen der Liveübertragung sprachen die Oberstufenschüler Hannah Bauer, Simon Morin, Thomas Kellermann, Thomas Studener, Sophia Öfele sowie Raphael Stutzky. Ansprechpartner für die Technik war Jonas Herreiner. Bleibt zu hoffen, dass durch diese Werbekampagne für akademische Pflegeberufe neue „Pflegehelden“ aus den Reihen der Sailer-Schüler ihren Weg ins Berufsleben suchen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen