Unterdießen

15:55 Uhr

Bürger wollen Geld in Unterdießener Dorfladen stecken

Auf der Veranstaltung wurde angeregt, dass der geplante Dorfladen für Unterdießen, Oberdießen und Dornstetten in das Bürgerhaus integriert werden könnte, das im ehemaligen Gasthaus Goggl in Unterdießen entstehen soll.

Plus Die Bürgerbefragung zum geplanten Dorfladen in Unterdießen ist abgeschlossen. Noch fehlt ein Standort. Was die Teilnehmer wollen und wieviel Geld für den Start nötig ist.

Von Daniel Weber

Würden Sie im geplanten Unterdießener Dorfladen einkaufen? Welche Dienstleistungen wären Ihnen dort wichtig? Würden Sie sich finanziell am Laden beteiligen? Diese und weitere Fragen haben viele Bürger aus Unterdießen, Oberdießen und Dornstetten beantwortet, die Fragebögen sind inzwischen ausgewertet. Bei einer Onlineveranstaltung hat Dorfladen-Spezialist Wolfgang Gröll die Ergebnisse vorgestellt und die nächsten Schritte angekündigt.

