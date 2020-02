vor 24 Min.

Von Arabien bis zur bunten Unterwasserwelt

Plus Gundelfinger Glinken präsentieren bei ihrer Prunksitzung in der ausverkauften Brenzhalle ein abwechslungsreiches und mitreißendes Programm.

Von Miriam Probst

Wenn die Gundelfinger Glinken zur Prunksitzung laden, dann verspricht das nicht nur ein volles Haus in der Brenzhalle, sondern auch ein volles Programm. So auch am Samstagabend – mehr als fünf Stunden lang unterhielten die Glinken und ihre befreundeten Faschingsgesellschaften das begeisterte Publikum.

Den vielversprechenden Anfang machte der Kindershowtanz mit seiner Nummer „Das Genie aus der Wunderlampe“. Mit orientalischem Hüftschwung zu „Arabian Nights“ zeigten die Kleinen, was sie bereits auf dem Kasten haben, erste Hebefiguren inklusive. Artistisch präsentierte sich auch der kleine Hofmarschall Jakob. Mit tollkühnen Sprüngen und Überschlägen fegte er das Parkett frei für den romantischen Prinzenwalzer von Justus I. und Greta I.. Begeisterten Beifall erntete die Darbietung der Kleinen Garde und Präsident Engelbert Dopfer stellte fest, wie froh die Glinken seien, so einen engagierten Nachwuchs in den Reihen zu haben. Ein Meister der Verwandlung in Gundelfingen Ein „Feuerwerk der guten Laune“ versprach Stefan Dietrich, seines Zeichens ein „Meister der Verwandlung“. Ob Elton John, Elvis Presley oder Rex Gildo – mit nur wenigen Handgriffen verwandelte er sich von dem Einen in den Anderen und gab deren Hits inbrünstig zum Besten. Spätestens als er Bürgermeisterin Miriam Gruß als Udo Jürgens mit „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ anschmachtete, hielt es in der Halle keinen mehr auf seinem Stuhl. Eine kurze Verschnaufpause verschaffte ihm der ebenso mitreißende Auftritt des Jugendshowtanzes „just dance“, bevor er als Village People mit vier lebensgroßen Marionettenpuppen erneut den Saal zum Kochen brachte.

25 Bilder Andere Welten bei der Gundelfinger Prunksitzung 2020 Bild: Miriam Probst

Nach derart viel Action war es Zeit für etwas Ruhigeres. „Sandmann Conny Deisler“ plauderte als Büttenredner aus dem Gundelfinger Nähkästchen. Humorvoll berichtete er nicht nur vom geplanten Rittergroßturnier, sondern auch von der Gundelfinger Blumensaatbestellung, welche irrtümlich nach Gundelfingen im Breisgau gesandt worden sei. „Da war Lauingen erst mal schöner, die haben ihre Samen gekauft beim Dehner“, resümierte er. Ein Hauch Romantik wehte durch den Saal, als das große Prinzenpaar Fabian I. und Jessica II. mit sehr viel Ausdruck ihren Prinzenwalzer zu „die Schöne und das Biest“ tanzten. Als Kontrastprogramm dazu das deftige bayerische Musikkabarett der „Primatonnen“, die unter anderem den Diätwahn aufs Korn nahmen. Für kräftige Lacher im Publikum sorgte dabei der als „Tisch“ missbrauchte Hofnarr, der sich mehrfach unbemerkt am Weißbier der „Primatonnen“ bediente und so für laufende Situationskomik sorgte. Der Kötzer Narrenclub ist auch da Der befreundete „Kötzer Narrenclub“ hatte nicht nur seine Garde, sondern auch seinen Showtanz mitgebracht. Zwischen schaurig und lateinamerikanischer Lebensfreude präsentierte er den „Día des los Muertos“. Als Hexe, Zauberer und Zauberlehrling parodierten Anna, Elke und Werner Lohner ebenfalls das Gundelfinger Stadtgeschehen. Mit dem neuen Edeka habe Gundelfingen den ersten Express-Einkaufsmarkt – „schnell dran, schnell durch, schnell weg“, stellte Zauberer Werner Lohner fest, bevor er Bürgermeisterin Gruß in einem goldenen Umschlag das von ihm vorhergesagte Ergebnis der Kommunalwahl übergab. Sommergefühle brachte anschließend der große Showtanz der Glinken in die Halle. Die Tänzer entführten die Zuschauer bei heißen Rhythmen an die Copa Cabana. Von der Küste Kaliforniens ging es nahtlos weiter zu den goldenen Zwanziger Jahren und der Gundelfinger Showtanzgruppe „Spice“. Ob mit einem fetzigen Charleston oder ob sich die Damen im Burlesquestil auf Stühlen räkelten, die Showtänzer ernteten begeisterten Beifall. Den farbenfrohen Schluss- und Höhepunkt des Abends bildete die Augsburger Faschingsgesellschaft „Hollaria“ mit ihren „Meeresklängen“. Unter dem Funkeln und Glitzern ihrer bunten Kostüme türmten sich die Tänzer zu spektakulären Hebefiguren, bis sogar der Platz unter der Decke eng wurde. Lesen Sie auch:



