Von der Magie der Weihnachtsfilme

Plus Gute Weihnachtsfilme verbreiten nicht nur Stimmung – sie erzählen von Erlösung. Und sie schaffen es vom Krippenspiel zum Blockbuster. Ein Streifzug durch viele Jahrzehnte.

Von Gregor von Kursell

Es geschah im Jahr 1897: Santa Claus rutscht durch den Kamin ins Haus, füllt die am Kamin aufgehängten Strümpfe mit Süßigkeiten und klettert wieder nach oben –Ende der Geschichte. Gerade mal zwei Jahre, nachdem das Medium Film von den Brüdern Lumière zur Marktreife gebracht worden war, flimmerte in Amerika der erste Weihnachtsfilm über die Leinwand. Die Zuschauer waren begeistert. Damals stellte man noch keine hohen Ansprüche an die Story. Allein die Tatsache, dass sich die Bilder bewegten, war eine Sensation.

Klassiker von Charles Dickens

Der erste bekannte Weihnachtsfilm mit anspruchsvoller Handlung wurde 1901 in England gedreht. Es ist die früheste bekannte Verfilmung der berühmten Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens über den Geizhals und Weihnachtshasser Ebenezer Scrooge. Ganze elf Minuten lang war das Werk ursprünglich, etwas mehr als drei Minuten davon sind heute noch erhalten. Wer noch weiter zurückschauen möchte bis in das Jahr 1843, kann hier die Wurzel des Weihnachtsfilms entdecken. In diesem Jahr veröffentlichte Dickens eben jene unzählige Male verfilmte Geschichte über den verbitterten Londoner Geschäftsmann, der in der Nacht auf den 25. Dezember von drei Geistern zu einem guten Menschen gemacht wird. Damit landete Dickens nicht nur einen Bestseller, er erfand auch das Genre des modernen Weihnachtsmärchens. Der englische Schriftsteller schuf eine neue Erzählung, die neben die biblische trat und unzählige Autoren – und später Regisseure – inspirierte: die Geschichte vom Sieg des Guten über das Böse in der Weihnachtszeit. Oft geht es dabei um einen hartherzigen Menschen, wie besagten Ebenezer Scrooge, der durch himmlische oder irdische Mächte bekehrt wird und ein neues Leben beginnt.

Filme, die das Herz erwärmen

Heute gehört das gemeinsame Anschauen von Weihnachtsfilmen an dunklen Dezemberabenden zu den Festtagstraditionen wie das Plätzchenbacken oder das Singen. Jede Familie hat ihre Lieblingsgeschichten. Weihnachtsfilme sind das ideale Medium für Menschen, die über die Feiertage viel Zeit haben, sich faul auf dem Sofa lümmeln und gerne Vertrautes sehen wollen. Vertrautes, dass das Herz wärmt und uns irgendwie daran erinnert, worum es an Weihnachten eigentlich gehen könnte. Welches Medium aber erreicht für solche Botschaften heute ein größeres Publikum als der Film?

Eine Tradition aus Amerika

Ihren Anfang nahm diese Tradition in Amerika – wo auch sonst? 1940 drehte Ernst Lubitsch die romantische Komödie „Rendezvous nach Ladenschluss“ über zwei verfeindete Arbeitskollegen, die eine romantische, aber anonyme Brieffreundschaft pflegen. Am Weihnachtsabend werden sie ein Paar.

1946 kam Frank Capras Tragikomödie „Ist das Leben nicht schön?“ in die Kinos. Der Film handelt von einem verzweifelten Mann, den ein Engel am Weihnachtsabend vom Selbstmord abhält. Ein Jahr später folgte „Das Wunder von Manhattan“ über einen freundlichen alten Herren, der sich für den Weihnachtsmann hält. Bald schon entdeckte Hollywood die Gattung Weihnachtsfilm als lukrative Einnahmequelle und produziert seitdem jedes Jahr Nachschub. Populäre Filme wie „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Der Grinch“ spielten weltweit um die 500 Millionen Dollar ein bei Kosten im zweistelligen Millionenbereich. Besonders erfolgreiche Filme avancieren zudem zu Klassikern und werden jedes Jahr in der Weihnachtszeit im Fernsehen ausgestrahlt. Da sie auch außerhalb der USA laufen, tragen sie viel zur weltweiten Verbreitung amerikanischer Weihnachtsbräuche bei.

Von "Sissi" bis "Kevin"

Die Bibel beschreibt die Geburt Christi als Erlösung der Menschheit aus tiefster Finsternis. Im Mittelalter begann die Kirche, das freudige Ereignis in Krippenspielen für die Menschen fassbar zu machen. Schon die frühesten Weihnachtsfilme übertragen diese Botschaft auf unseren Alltag: Böse Menschen werden gut, Arme werden aus der Not gerettet, Waisen bekommen ein Heim, Verzweifelte werden getröstet, Liebende kommen zusammen, zerstrittene Paare versöhnen sich wieder. In diesem Jahr ist der Gedanke an Erlösung im Zeichen der Pandemie so aktuell wie schon lange nicht mehr.

Nicht alles, was alljährlich an Weihnachten im Fernsehen gezeigt wird und den Status eines Weihnachtsfilms hat, dreht sich um das Fest. In Deutschland gehören auch die Sissi-Filme, „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ oder „Die Feuerzangenbowle“ zu dieser Kategorie. Mit dem Trick, die Handlung von Actionfilmen oder Komödien einfach an Heiligabend anzusiedeln, haben sich Produzenten von Reihen wie „Stirb langsam“ oder „Kevin – Allein zu Haus“ an den profitablen Trend angehängt, ohne dabei allzu viel Hirnschmalz bei der Suche nach einer weihnachtlichen Story zu vergeuden.

Märchenhaft und positiv

Was also zeichnet einen Weihnachtsfilm neben dem Sendetermin noch aus? Er kann (aber er muss nicht) in der Weihnachtszeit spielen, er kann (muss aber keineswegs) märchenhafte Elemente enthalten und er sollte (muss aber nicht unbedingt) eine positive Botschaft verkünden.

Es ist zwar die Ausnahme, aber es gibt sogar ein paar traurige Weihnachtsfilme. Beispielsweise die Verfilmungen von Andersens „Mädchen mit den Schwefelhölzern“, die die Geschichte vom Tod des armen Waisenkinds in der Weihnachtszeit ansiedeln. Auch kritische Filme gibt es, die Familienzwist und Heuchelei thematisieren, ohne dass am Ende alles gut ausgeht. „Alle Jahre wieder“ von Ulrich Schamoni oder „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ nach Heinrich Böll gehören dazu.

Ein Weihnachtsfilm soll Stimmung verbreiten

Wenn man den Kundenrezensionen bei Amazon glaubt, erwarten die Zuschauer von einem guten Weihnachtsfilm vor allem eines: Er soll die richtige Stimmung verbreiten. Dazu gehört aber nun einmal das Happy End. Das darf sogar in einem als Anti-Weihnachtsfilm gepriesenen Streifen wie „Bad Santa“ nicht fehlen, wenn auch mit einem fetten ironischen Grinsen.

Wie so oft an Weihnachten ist der Schritt von Kunst zum Kitsch ein sehr kleiner. Zwar nehmen Weihnachtsfilme einen Tränenbonus und einen Logikrabatt für sich in Anspruch, es gibt aber auch in diesem Genre Qualitätsunterschiede. Alle Jahre wieder versuchen Produzenten, mit geringem Budget und abgedroschenen Ideen Kasse zu machen. Von Charme, Spannung und Logik keine Spur, Hauptsache am Schluss liegen die Geschenke unter dem Baum und alle sind sich wieder gut. Es sind gar nicht einmal die Machwerke, die in den einschlägigen Listen als „schlechteste Weihnachtsfilme aller Zeiten“ aufgeführt werden (dazu folgt ein Beitrag am 3. Advent).

Es gibt auch Massenware ohne Charakter

Solche Streifen fallen unter die Kategorie „So schlecht, dass es schon wieder lustig ist“. Richtig ärgerlich ist das breite Mittelfeld, die zahllosen mit billigen Zutaten routiniert heruntergedrehten Filmchen, Massenware ohne Charakter.

In einem guten Weihnachtsfilm wird die Erlösung nicht einfach aus dem Sack des Weihnachtsmanns hervorgekramt. Sie entwickelt sich aus der Handlung. Frank Capra motiviert die wunderbare Rettung seines Helden George Bailey mit dessen zahlreichen guten Taten, die ihm ein moralisches Kapital geschaffen haben. Der böse Ebenezer Scrooge wird von den drei Geistern einer Therapie unterzogen, die wir miterleben. Seine Läuterung können wir nachvollziehen, wenn Koryphäen wie Alastair Sim oder George C. Scott sie spielen. In schlechten Weihnachtsfilmen passiert das Wunder der Läuterung einfach so – weil halt Weihnachten ist und der Streifen ein gutes Ende braucht.

An Weihnachten geschehen Wunder

Wer könnte die Quintessenz der Weihnachtsfilme besser zusammenfassen als der „Medienexperte“ Bart Simpson? Die Zeichentrickserie um die Familie aus Springfield karikiert den amerikanischen Alltag, gerne auch die Rolle von Medien und Religion. Zufall oder nicht, die erste ausgestrahlte Folge der Simpsons spielt in der Weihnachtszeit. Da die Familie gerade knapp bei Kasse ist, bemüht sich Homer, Geld für die Geschenke aufzutreiben, natürlich erfolglos. Zuletzt versucht er es beim Hunderennen. Sohn Bart bringt seine Erfahrung mit Weihnachtsfilmen ein: „Wenn das Fernsehen mich eines gelehrt hat, dann dass an Weihnachten Wunder für arme Kinder geschehen“, ermuntert er seinen Vater. „Das war so bei Tiny Tim, bei Charlie Brown und bei den Schlümpfen, und es wird auch bei uns so sein.“

Sie setzen auf den Außenseiter „Knecht Ruprecht“ und verlieren. Das Geld ist weg, aber Vater und Sohn nehmen den armen „Knecht Ruprecht“ mit nach Hause und das Fest gelingt dann doch noch.

