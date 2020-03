Wahl in Weil: Ein Kandidat und zwei große Projekte

Plus Christian Bolz will wieder Bürgermeister in Weil werden. Er hat keinen Gegenkandidaten. In einem Ortsteil wurde er nicht nominiert.

Die Chancen für Christian Bolz stehen gut, dass er Bürgermeister von Weil bleibt. Er ist der einzige Kandidat. Auf den künftigen Bürgermeister und den neuen Gemeinderat warten mehrere Großprojekte, die gestemmt werden müssen. Im Fokus steht ein 6000 Quadratmeter großes Areal in der Hochstraße.

Dort soll für rund 4,9 Millionen Euro eine dritte Kindertagesstätte mit fünf Gruppen entstehen. Bolz sagte in einer Sitzung des Gemeinderats im vergangenen September, dass er mit Fördergeldern von etwa zwei Millionen Euro rechne. Die Einrichtung soll, so die Planung, im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen. Ebenfalls in der Hochstraße soll in den kommenden Jahren auch das neue Feuerwehrhaus entstehen. Dort laufen die Planungen aber noch.

Weitere Themen, die anstehen, sind die Vermarktung von Baugrundstücken in Weil und Petzenhausen sowie die Frage, wie es mit der Mittelschule weitergeht. Dort besteht beim Brandschutz Nachbesserungsbedarf und es geht um die Frage, ob und wie sie erweitert soll. Zwei Grund- und zwei Mittelschulklassen sind ausgelagert und für die Ganztagsklassen wird mehr Platz benötigt. Auch befindet sich die Mensa in einem umfunktionierten Klassenzimmer und die Schülerzahlen stiegen in den vergangenen Jahren. Kaufering hat allerdings angekündigt, die Schüler des M-Zweigs schrittweise in die Marktgemeinde zurückzuholen. 2021 soll mit einer Klasse gestartet werden. Aktuell fahren 86 Schüler aus dem Kauferinger Schulsprengel nach Weil.

Nur in einem Ort wird Bolz nicht als Kandidat nominiert

Dass sich Christian Bolz – der erstmals zur Wiederwahl antritt – als Bürgermeister um diese Themen kümmern wird, ist wahrscheinlich. Die Dorfgemeinschaften Weil, Petzenhausen, Beuerbach und Geretshausen sowie die Freien Wähler Pestenacker haben ihn nominiert. Einzig die Freie Wählergruppe Schwabhausen tat dies nicht, stellte aber auch keinen Gegenkandidaten auf. Bolz führt auch als Kandidat für den Gemeinderat die 16 Bewerber umfassende Liste in Weil an. Die Gemeinderäte Stefanie Koller und Jürgen Hafner hören auf. Petzenhausen hat sechs Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. Gemeinderat Martin Gistl steht wegen seines Wegzugs nicht mehr zur Verfügung.

Die 16 Schwabhausener Gemeinderatskandidaten führt Christian Neugebauer an, noch vor Zweitem Bürgermeister Franz Schäufler. Beuerbach hat Gemeinderat Karl Hommer an die Spitze des Wahlvorschlags gewählt. Sechs Kandidaten treten für die Liste an. In Geretshausen steht Gemeinderat Xaver Wörle auf Platz eins. Gemeinderat Thomas Ott stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Auch in Pestenacker hat sich der Vertreter im Gemeinderat, Reinhard Naßl, nicht mehr aufstellen lassen. Angeführt wird diese Liste von Florian Waldegger. Die Ortslisten, die keine 16 Personen nominiert haben – so viele Sitze hat der Gemeinderat –, haben sich dafür entschieden, einige Kandidaten doppelt oder dreifach auf den Wahlvorschlag zu setzen, sodass sie rechnerisch mit 16 Bewerbern antreten. Alle Listen haben Ersatzkandidaten.

Der Bürgermeisterkandidat:

Christian Bolz

Christian Bolz ist seit 2014 Bürgermeister in Weil und seinen Ortsteilen. Bild: Christian Bolz

Partei/Wählergemeinschaft Nominiert von den Dorfgemeinschaften Weil , Petzenhausen , Beuerbach und Geretshausen sowie den Freien Wählern Pestenacker



Geburtstag 26. Januar 1972



Erlernter Beruf Bankkaufmann



Ausgeübter Beruf Bürgermeister



Familie verheiratet, zwei Kinder



Politischer Werdegang Zwölf Jahre Gemeinderat und sechs Jahre als Bürgermeister



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil in den vergangenen sechs Jahren viele wichtige Projekte in der Gemeinde angepackt wurden. Diese weiterzuführen und erfolgreich abzuschließen, motiviert mich. Gerne würde ich meine Kraft auch in den Kreistag einbringen

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Die zukunftsfähige Optimierung der Infrastruktur (Wasser, Breitband, Straßen, Feuerwehren). Der zweite Punkt ist die generationsübergreifende Entwicklung von Lebensräumen (Kindertagesstätte, Mehrgenerationenwohnen/Pflege)



Zudem sind mir auch die nachhaltige Baulandentwicklung für unsere Familien sowie Schaffung von Möglichkeiten für Gewerbetreibende wichtig

Meine größte Stärke Mir persönlich ist Menschlichkeit sehr wichtig: „Leben und leben lassen“