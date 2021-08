Weil

16:07 Uhr

Der „Schiefe Turm“ in Weil bleibt erst mal bestehen

Plus Die Kapelle St. Wolfgang in Weil muss dringend saniert werden. Die Schäden fallen gleich ins Auge, aber auch im Inneren gibt es einiges zu tun. Was gemacht wird und wann die Arbeiten beginnen.

Von Margit Messelhäuser

Der Schiefe Turm von Pisa ist eine Sehenswürdigkeit und lockt jährlich zahlreiche Schaulustige an. Sehenswert ist auch der „Schiefe Turm von Weil“, wobei dieser vor allem vonseiten der Pfarrgemeinde nicht so gerne gesehen wird. Am liebsten würde ihn Pfarrer Martin Rudolph eher heute als morgen begradigen lassen, doch das ist momentan nicht finanzierbar. Trotzdem sollen an der Kapelle aber bald die Arbeiten beginnen.

