Wer Sensen will, muss auch Dengeln können

Plus Immer mehr verzichten der Natur zuliebe auf den Rasenmäher und steigen auf die Sense um. Allerdings macht das nur Spaß, wenn diese scharf ist. Wie man eine stumpfe Sense richtig bearbeit, lernt man bei einem Kurs in Weil.

Eigentlich wissen wir es alle: Die Biodiversität, die Vielfalt alles Lebendigen, geht zurück. Es sollte also etwas getan werden für die Umwelt, für Vögel und Insekten, für Tiere und Pflanzen. Warum nicht im eigenen Garten anfangen? Mähen mit der Sense und das höchsten zwei oder drei Mal pro Jahr bietet sich an. Aber dazu braucht man die richtige Technik und vor allem: eine scharfe Sense. Das Landsberger Tagblatt war bei einem Dengelkurs dabei.