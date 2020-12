09:47 Uhr

Wie der Tod eines Kindes trifft und wer im Kreis Dillingen hilft

Damit ihr Licht für immer leuchte, werden am Weltgedenktag für verstorbene Kinder brennende Kerzen in die Fenster gestellt. „Alles, was einmal Bestand hatte, liegt in Trümmern", sagt die Vorsitzende der Dillinger Selbsthilfegruppe

Ein Kind ist gestorben. Eine Welt bricht zusammen. Nichts ist mehr, wie es einmal war. „Damit ihr Licht für immer leuchte“, stellen am Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder (jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember) Betroffene um 19 Uhr rund um die ganze Welt im Gedenken an ihre verstorbenen Söhne, Töchter, Brüder und Schwestern brennende Kerzen in die Fenster. „Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, sodass eine Lichterwelle die ganze Welt umringt“, berichtet Lucia Mayr, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Verwaister Eltern in Dillingen.

Der Tod eines Kindes hinterlasse einen einzigen Scherbenhaufen. „Nur noch Einzelteile sind überall verstreut. Alles, was einmal Bestand hatte, liegt in Trümmern. Menschen, die ein solches Schicksal hinnehmen müssen, werden in ihrem Umfeld oft zu Außenseitern, die Normalität ist gestört“, sagt Lucia Mayr. Auch wenn das Kind nur wenige Tage gelebt habe oder bereits bei der Geburt gestorben sei, hinterlasse es Spuren seines Lebens und begrabe alle Hoffnungen und Erwartungen mit sich.

Die Vorsitzender der Dillinger Selbsthilfegruppe weiß, was der Verlust bedeutet

„Unabhängig vom Alter des Kindes beherrschen zuerst Ohnmacht und Ausweglosigkeit das Leben der Eltern. Die eigentliche Trauer beginnt erst später. Oft ist es ein jahrelanger Prozess, der verlangt zu lernen, langfristig mit dem entsetzlichen Verlust umzugehen“, weiß die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe weiter zu berichten. Eine besondere Herausforderung für eine Familie sei besonders in den ersten Jahren das Weihnachtsfest. „Viele möchten davor am liebsten davonlaufen oder verreisen“, berichtet Mayr. Der Wunsch der Eltern und Geschwister, wie sie das Fest gestalten wollen, sollte respektiert werden. Die Angehörigen sollten für Emotionen der Trauernden gewappnet sein – auf Jahre hinaus.

Welches Ritual die Verwaisten Eltern Dillingen pflegen

Bei den Verwaisen Eltern Dillingen gibt es nach den Worten ihrer Vorsitzenden ein schönes Ritual, das die Lücke, die der Tod des Kindes hinterlassen hat, versinnbildlicht: „Zu Hause wird ein Christbaum aufgestellt, wie es auch in den Jahren zuvor üblich war. Dann wird am Heiligen Abend ein bereits geschmückter Ast herausgeschnitten, von der Familie zum Friedhof gebracht und auf das Grab gelegt. Die Lücke wird niemals zu schließen sein und das ist gut so“, sagt Mayr.

Den Dillinger Verein Verwaiste Eltern gibt es seit 22 Jahren

Vor 22 Jahren gründeten verwaiste Eltern in Dillingen eine Selbsthilfegruppe. Dort können Betroffene ihre Erfahrungen austauschen, indem sie zuhören, begleiten und unterstützen. Eine regelmäßige Teilnahme an den Gruppentreffen ist keine Bedingung. Auch Einzelgespräche oder einmalige Kontaktaufnahme sind möglich. Eltern sehen die Gruppe als Überlebenshilfe. „Wer neu hinzukommt, wird mitgetragen von länger Betroffenen, die anderen Hilfe, Anker und Stütze sind“, so Mayr.

Die diesjährige Gedenkfeier findet am Sonntag, 13. Dezember, 17 Uhr, in der Kirche St. Ulrich, Bischof-Hartmann-Ring 1 in Dillingen-Schretzheim statt. Aufgrund der derzeitigen Situation ist die Teilnehmerzahl auf 100 Personen beschränkt. Anmeldungen bei Lucia Mayr unter der Telefonnummer: 09073/2575. (pm/HOW)

Treffpunkt: Der Verein trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat im Konferenzraum der Caritas in der Regens-Wagner-Str. 2 in Dillingen (außer während der Einschränkungen im Lockdown). Ebenfalls Auskunft gibt es beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas in Dillingen.

