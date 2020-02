vor 2 Min.

Zu Mariä Lichtmess: Rückbesinnung auf das Mensch-Sein

Ein aus Wolle gewirktes Altarantependium. Es ist wohl um 1510 entstanden und stellt in köstlicher Naivität den Kirchenpatron St. Blasius, einen der 14 Nothelfer, in einer Hügellandschaft dar, umgeben von allerlei Tieren in friedlichem Nebeneinander. Der Gedenktag des Heiligen ist am 3. Februar.

Wertingens Stadtpfarrer Rupert Ostermayer spricht in seinem christlichen Wort über Mariä Lichtmess und den Gedenktag des heiligen Blasius. Und was wir Menschen davon lernen können.

Liebe Leserinnen und Leser,

echt oder künstlich?

Wenn wir zwischen diesen beiden Begriffen zu wählen haben, entscheiden wir uns oft klar für das Echte! Wer will schon künstliche Blumen schenken oder andere Imitate, wenn man auch Echtes, Originales haben kann.

Beim Licht ergeht es uns doch auch so. Räume, die – wie wir dann sagen – nur mit künstlichem Licht erhellt sind, machen uns fast krank. Wo aber echtes Licht eindringt, durch ein Fenster aus der Natur oder zumindest mit vielen schön flackernden Kerzen, da atmet unsere Seele gleich auf. Die kommenden Tage sind in der Liturgie der katholischen Kirche vom Kerzenlicht geprägt: Auf den Sonntag fällt in diesem Jahr direkt das Fest der Darstellung des Herrn, das in unserem Sprachgebrauch immer noch den Titel „Mariä Lichtmess“ trägt.

Niemand würde zur Kerzensegnung an Lichtmess Glühbirnen mitbringen!

Zu diesem Fest gehört der Brauch, Kerzen zu segnen. Und am Tag danach, dem 3. Februar, ist der Gedenktag des heiligen Blasius, einem der 14 Nothelfer. Der Segen für die Gesundheit auf seine Fürsprache und nach seinem Vorbild wird mit zwei gekreuzten Kerzen erteilt. Echte Kerzen! Kein Mensch käme auf den Gedanken (hoffentlich), zum Blasiussegen zwei elektrisch betriebene Leuchtstäbe zu verwenden. Oder zur Kerzensegnung an Lichtmess Glühbirnen mitzubringen.

R. Ostermayer

Es ist völlig klar: Hier müssen echte Kerzen her! Können wir Menschen davon nicht einfach lernen, selbst auch echt zu sein? Wie viel gekünsteltes Verhalten legen wir doch oft an den Tag. Und das wirkt sich auf unsere Umgebung, ja auf unsere Welt aus.

Als echte Menschen leben

So vieles ist schon künstlich in unserem Alltag, und wir beklagen es zu Recht. Doch neben der Rückbesinnung auf das Natürliche im Materiellen braucht es in meinen Augen vor allem die Rückbesinnung auf das echte Mensch-Sein. Jesus, der als wahres Licht in diese Welt gekommen ist, wird uns dazu immer wieder den Mut und die Kraft geben: nämlich als echte Menschen zu leben, denen nichts Menschliches fremd ist. Und die gerade im unverfälschten, echten Leben entdecken können, dass Gott da ist.

Den Mut zum echten Leben wünscht Ihnen Rupert Ostermayer, Pfarrer in Wertingen

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Themen folgen