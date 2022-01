Egling überarbeitet Planungen für die Dorfmitte

Plus Beim Projekt Soziales Zentrum Dorfmitte will die Gemeinde Egling deutliche Einsparungen erreichen. Die Vorschläge sorgen auch für Kritik und mahnende Worte.

Mit Sorge blicken die Verantwortlichen in vielen Kommunen auf die Entwicklung der Baupreise. In Egling kamen deshalb noch einmal die bisherigen Baupläne fürs Soziale Zentrum Dorfmitte auf den Prüfstand. Die Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf 3,7 Millionen Euro. Der Gemeinderat votierte für Änderungen bei den bisherigen Planungen, die aber im Gremium nicht unumstritten waren.