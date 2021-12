Die Firma Franz Mensch baut ein Pandemielager in Buchloe. Die Witterung erschwert die Bauarbeiten.

Es ist ein Bauvorhaben, das in diese Zeit passt wie kaum ein anderes: Im Buchloer Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Franz Mensch, früher ansässig in Eresing, ein Pandemielager für Schutzkleidung, Masken und Einweghandschuhe. Die Halle steht bereits, mittlerweile hätten auch die Arbeiten für den Innenausbau begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Im März 2022 soll das Hochregallager mit 20.000 neuen Paletten-Stellplätzen in Betrieb gehen.

Zu Beginn der Corona-Krise hatten die beiden Geschäftsführer Achim und Axel Theiler mehrmals auf den Mangel an Schutzkleidung hingewiesen. „Mit diesem Lager bleiben wir handlungs- und lieferfähig, auch in Situationen wie jetzt gerade, wo wir wieder von Bestellungen überrannt werden und wir die massive Nachfrage abwickeln müssen“, sagt Axel Theiler.

Volumen des Lagers in Buchloe entspricht 300 Lkw-Zügen

In den kommenden Wochen werde der Logistikbereich weiter ausgebaut. Die Bodenplatten in den einzelnen Hallen werden betoniert, der Trockenbau für die Büroeinbauten sowie die Installationen für Elektro und Sanitär gebaut. Das halb automatische Hochregallager hat eine Höhe von 20 Metern. Das Volumen des neuen Lagers entspreche umgerechnet 300 Lkw-Zügen, die aneinandergereiht eine Länge von über 7,5 Kilometer ergeben würden. Die starken Regenfälle im Sommer und der dadurch extrem hohe Grundwasserstand erschwerten die Fundament- und Erdarbeiten. „Trotzdem sind wir mit nur vier Wochen Verzögerung gut im Zeitplan“, erklärt Geschäftsführer Theiler.

Das Buchloer Familienunternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den europaweit führenden Herstellern von Produkten für Hygiene, Reinigung und Verpackung. Die Firma hat knapp 200 Beschäftigte. Seit Beginn der Corona-Pandemie versorgt Franz Mensch den Medizinsektor mit Masken, Mundschutz und Einwegbekleidung. (lt)

Lesen Sie dazu auch