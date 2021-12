Gemeinderat stimmt dem Hofladen in Reichling doch zu

Plus Zweimal hat das Gremium das Bauvorhaben abgelehnt. Eine Stellungnahme des Landratsamts bringt die Wende.

Der Hofladen, den die Familie Elfinger in Reichling geplant hat, darf nun doch gebaut werden. Nach mehrmaligen Debatten im Gemeinderat, LT berichtete, und zwei Ablehnungen erfolgte nun doch die Zustimmung. Die Stellungnahme des Landratsamts hatte erheblichen Einfluss auf die Entscheidung.