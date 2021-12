Thaining

06:03 Uhr

Das leuchtende Weihnachtshaus in Thaining lockt viele an

Das Weihnachtshaus in Thaining von Monika und Josef Gierstorfer lockt viele Schaulustige an.

Plus Die Familie Gierstorfer aus Thaining schmückt Haus und Garten Jahr für Jahr festlich. In dem Lichtermeer finden sich lebensgroße Figuren und liebenswerte Details. Was die Besucher sonst noch alles erwartet.

Von Thomas Wunder

Ruft man bei Monika Gierstorfer in Thaining an, dann ist sie gerade heraus, wenn man sie nach dem bunten Weihnachtshaus im Riedweg fragt. „Ja, ich bin die Verrückte, die Haus und Garten Jahr für Jahr schmückt“, sagt sie. Positiv verrückt, wohlgemerkt. Denn das Weihnachtshaus lockt auch in Corona-Zeiten viele Schaulustige aus dem Landkreis und der Region an. Unserer Redaktion erzählt Gierstorfer, wie alles angefangen und was sich durch die Pandemie verändert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen