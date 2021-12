Alfred Beschle dokumentiert Uttings Geschichte in einer Chronik

Die Gemeinde Utting wird vor 900 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Die Geschichte des Ortes beginnt wohl viel früher. Alfred Beschle initiiert eine Chronik.

Wie alt Utting ist, weiß eigentlich niemand. Wahrscheinlich lebten schon die Kelten hier, ein eingeebneter Grabhügel am Talweg in Holzhausen zeugt davon. Auch eine Römerstraße führte durchs Gemeindegebiet. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Utting jedoch vor 900 Jahren. Das soll im Jahr 2022 gebührend gefeiert werden. Dazu entsteht seit zwei Jahren eine Chronik, die Geschichte und Geschichten erzählt, von früher und heute. Ein Gespräch mit dem Initiator Alfred Beschle, der auch zuständig für die Koordination und das Layout ist.

Wer weiß schon, dass Charles A. Lindbergh, der berühmte amerikanische Flug-Pionier, ein Doppelleben führte – und das auch noch in Utting? Und wer kann sich noch daran erinnern, dass die Uttinger Fußballer ihr erstes „Länderspiel“ gegen Sportler aus Rhodesien austrugen, die von der Olympiade in München 1972 ausgeschlossen worden waren? Oder dass in Holzhausen einmal Nobelpreisträger tagten?

Auch aktuelle Ereignisse wie der Kirchenbrand im Sommer sind ein Thema

Die Uttinger Boykottbrecher werden ebenso wie das Leben von Charles A. Lindbergh, der neben seiner amerikanischen Familie drei deutsche Geliebte, eine davon in der Uttinger Rotkreuzstraße, hatte, Einzug finden in die 352 Seiten starke und zwölf Kapitel umfassende Chronik zum 900-jährigen Bestehen Uttings – und ebenso die Nobelpreisträger im Haus der Malerin Clara Ewald, mit deren Geschichte sich wiederum ein Kreis zur Shackleton-Expedition schließt.

Alfred Beschle hat dazu 20 Autorinnen und Autoren um sich geschart, die nicht nur weit zurückblicken, sondern auch auf aktuelle Ereignisse wie den Kirchenbrand im Sommer eingehen, und die hiesigen Künstler sowie Vereine und Firmen vorstellen. „Damit ist unser Buch nicht nur eine Festschrift oder eine Ortschronik im herkömmlichen Sinne“, sagt Beschle. Im Entstehen sei vielmehr ein Geschichtenbuch, das sowohl für Alteingesessene als auch Neubürger interessant sei.

Alfred Beschle besitzt eines der ältesten Häuser in Utting

Dass der 73-jährige Grafiker und Karikaturist das Projekt bei einem Treffen von Vertretern von Vereinen und Institutionen im Herbst 2019 initiierte, liegt auch an seinem Zuhause: Alfred Beschle, der seit 1993 in Utting lebt, konnte 1999 eines der ältesten Uttinger Häuser erwerben. Das Haus „Am Dorfbrunnen 7“, durch einen ungewöhnlichen Doppelgiebel mit seinem Nachbarn verbunden, ist so markant und heimelig, dass es sicher schon unzählige Male von Passanten fotografiert wurde.

Unserer Redaktion zeigt Beschle eine Liste der Vorbesitzer, die bis 1650 zurückgeht. Ursprünglich das Gerberhaus „Beim hinteren Schelemädl“, erhielt es später den Hausnamen „Beim Haarschneider“ – in Utting ist es jedoch bekannt als „Sirch-Haus“, denn dort lebte der weithin bekannte Bademeister des Strandbads, Michel Sirch. Geschichten wie diese, über Häuser und Hausnamen, erzählt auch das neue Buch, dessen Titel, wie sollte es auch anders sein, das Markenzeichen Uttings ziert: der Sprungturm.

„Diese geschichtsträchtige Wohnsituation war Motivation und Ansporn für mich. Und auch nach über zwei Jahren Arbeit macht es mir immer noch großen Spaß, dieses Vorhaben zusammen mit dem ehrenamtlichen Autorenteam zu realisieren“, sagt Alfred Beschle, der hofft, einen Teil der Druckkosten von Uttinger Betrieben einwerben zu können. Zum Autorenteam zählen auch die Journalistin Nue Amann und Heimatforscher Dr. Peter Kalus. Dr. Bernhard Ernst wird über die Uttinger Fischer berichten und Rudolf Schröck erzählt die Lindbergh-Story, die er aus erster Hand von Kindern des „Überfliegers“ erfahren hat.

Manche Begegnungen bleiben ihm besonders in Erinnerung

Was Beschle freut, ist, dass viele Menschen mit Ideen und Geschichten, aber auch Material, wie alten Postkarten, auf ihn zukamen. Einige Begegnungen hat er in besonderer Erinnerung. So stand eines Tages eine Frau vor seiner Tür, deren Vater sich mit einem Häftling im KZ-Außenlager in Utting angefreundet und diesen mit Essen versorgt hatte. Der junge jüdische Häftling überlebte, übersiedelte nach Israel, kam aber in den 1950er-Jahren nach Utting zu Besuch, um sich zu bedanken. Alfred Beschle gelang es nun, seine Spuren in Israel wieder ausfindig zu machen – auch diese berührende Geschichte, deren Ende derzeit noch offen ist, wird Einzug in die Chronik halten und ebenso Geschichten aus dem Leben der Schauspieler Hannes Jaenicke, Maxl Graf und Gottfried John.

Das hochwertige, gebundene Buch soll in einer Auflage von 2000 Stück gedruckt werden und preislich unter 30 Euro bleiben. Ab Ende März 2022 soll es erhältlich sein. Wer noch originelle oder interessante Geschichten beisteuern möchte, kann sich jederzeit an Alfred Beschle wenden.