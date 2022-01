Weil

vor 48 Min.

Ein Weiler entwickelt den Impfnachweis für den Geldbeutel

Plus Nikolai Alemi Hariri aus Weil entwickelt mit Partnern eine Scheckkarte, die als Impfnachweis dient. Jetzt erzählt er, wie er zu der Idee gekommen ist.

Von Christian Mühlhause

In der Corona-Pandemie sind der Impfnachweis und das Genesenen-Zertifikat zu sehr wichtigen Dokumenten geworden. In der Gaststätte wird das Vorzeigen ebenso verlangt wie in diversen Freizeitstätten. Die Firma Sanvivo, deren Geschäftsführer der in Weil lebende Nikolai Alemi Hariri ist, hat einen Impfausweis in der Größe einer Scheckkarte entwickelt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt der Apotheker, wie er auf die Idee gekommen ist und wie die Geschäftsidee angenommen wird.

