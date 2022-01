Unterdießener ist mit 19 Jahren schon Bäckermeister

Plus Fernando Pfatischer aus Unterdießen macht mit 19 Jahren seinen Bäckermeister. Den Titel verdankt er ein bisschen auch einem Fußballtrainer.

Nach der 9. Klasse ging Fernando Pfatischer von der Realschule Landsberg ab, mit 19 Jahren ist er nun Bäckermeister und darf selber ausbilden. Über seinen ungewöhnlichen Lebensweg und warum er seinen Meistertitel ein Stück weit auch einem Fußballtrainer verdankt, hat er mit dem Landsberger Tagblatt gesprochen.