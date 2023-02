Neue WhatsApp-Funktionen: Für den Status gibt es große Änderungen

WhatsApp bekommt fünf Änderungen auf einen Schlag. Alle hängen mit dem Status zusammen. Hier gibt es einen Überblick über die Updates aus dem Hause Meta.

WhatsApp vereint rund zwei Milliarden Menschen und ist damit nicht nur der bekannteste, sondern auch der mit Abstand beliebteste Messenger. Die Nutzer wollen natürlich unterhalten werden. Daher befindet sich die Kommunikationsplattform aus dem Hause des Facebook-Konzerns Meta stetig im Wandel.

Nun spendieren die Betreiber fünf neue Funktionen auf einen Schlag. Alle hängen mit dem WhatsApp-Status zusammen.

Was ist ein WhatsApp-Status?

Beim WhatsApp-Status handelt es sich um gepostete Beiträge, die für 24 Stunden den eigenen Kontakten zugänglich gemacht werden. Dies können Texte, Fotos, Videos oder GIFs sein. Die Posts werden durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.

Über den Reiter "Status" lassen sich die Statusmeldungen einsehen. Es ist auch möglich, auf diese zu antworten – über den entsprechenden Button.

WhatsApp: Welche neuen Funktionen gibt es?

Die Neuerungen werden im offiziellen WhatsApp-Blog so genannt:

Auswahl deines privaten Publikums

Sprach-Status

Status-Reaktionen

Status-Profilringe für neue Meldungen

Link-Vorschauen im Status

Auswahl deines privaten Publikums: Künftig ist es möglich, bei jeder Statusmeldung einzustellen, welche der Kontakte diese überhaupt sehen können. Die Auswahl lässt sich bei jeder Aktualisierung des Status ändern, gespeichert wird jeweils die zuletzt verwendete Auswahl. Dieses Update ist also nützlich, falls eine Statusmeldung manchen Kontakten lieber vorenthalten werden soll.

Sprach-Status: Neben den schon erwähnten Optionen, Texte, Fotos, Videos oder GIFs zu posten, lassen sich künftig im WhatsApp-Status auch Sprachnachrichten aufzeichnen und teilen. Diese können bis zu 30 Sekunden lang sein. Die Macher versprechen sich davon noch persönlichere Statusmeldungen.

Status-Reaktionen: Diese neue Funktion erlaubt es, auf Statusmeldungen von Kontakten schnell und unkompliziert zu reagieren. Um eine solche Antwort zu senden, ist es lediglich nötig, nach oben zu wischen (swipe up) – dann kann eines von acht Emojis ausgewählt werden. Dies ist laut WhatsApp die von den Nutzern "am meisten gewünschte Funktion nach der Einführung von Reaktionen". Auch Antworten per Text, Sprachnachricht, Stickern und Co. sind aber weiter möglich.

Status-Profilringe für neue Meldungen: Hierbei handelt es sich um einen Hinweis auf eine Neuigkeit. Sobald ein Kontakt eine neue Statusmeldung geteilt hat, ist um dessen Profilbild ein Ring in WhatsApp-Grün zu sehen. Dieser Ring wird in den Chatlisten, in den Listen der Gruppen-Teilnehmer und in der Kontaktinfo angezeigt. So soll verhindert werden, dass Nutzer eine wichtige Meldung verpassen.

Link-Vorschauen im Status: Ein im Status geposteter Link erzeugt künftig "eine visuelle Vorschau des Linkinhalts". Dies ist beim Senden einer Nachricht bereits der normale Vorgang. WhatsApp verspricht sich davon einen Aha-Effekt für die Kontakte, bevor diese auf den Link klicken.

WhatsApp: Wer kann auf diese neuen Funktionen zurückgreifen?

Laut WhatsApp werden diese Updates "weltweit eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein". Dies gilt also sowohl für Nutzer von Android-Handys wie auch für iPhone-Kunden.