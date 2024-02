Flugausfälle nach Aschewolke über Vulkan Popocatépetl in Mexiko

Mehrere Kilometer hoch ist die Aschewolke, die sich aktuell am aktivierten Vulkan Popocatépetl befindet. Das hat unter anderem einige Flugausfälle zur Folge.

Wo Rauch ist, ist auch Feuer - und wo Vulkanasche ist, da ist wohl ein aktiver Vulkan. Am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt wurde bei Ankunft von Flugzeugen Sicherheitskontrollen durchgeführt und an diesen Asche gefunden. Das teilte der Flughafen am Dienstag auf X (ehemals Twitter) mit. 22 Flüge verschiedener nationaler und internationaler Fluggesellschaften wurden daher gestrichen.

"Das Verwaltungspersonal und die Spezialteams bleiben in Alarmbereitschaft und bewerten die Bedingungen des Ascheregens. Zurzeit bewegt sich die Aschewolke auf den Golf von Mexiko zu", hieß es im Tweet weiter. Die Sicherheit des Flugbetriebs habe Priorität. Der Flughafen bleibe aber weiterhin geöffnet und in Betrieb.

Vulkanausbruch in Mexiko: Warnstufe zwei ausgerufen

Innerhalb 24 Stunden wurden in Mexiko 77 "Ausatmungen", 952 Minuten Erschütterungen und ein vulkantektonisches Erdbeben registriert, wie die mexikanischen Behörden bekanntgaben. Die Vulkanalarm-Ampel befände sich bei Gelb, Warnstufe zwei, hieß es von der Regierung. Es werde auf Anraten des nationalen Zentrums für Katastrophenschutz (Cenapred) dringend geraten, sich dem Vulkan und insbesondere dem Krater nicht zu nähern, da die Gefahr durch den Fall glühender Fragmente bestehe.

Der Katastrophenschutz warnte zudem vor dem Regnen von vulkanischem Material in Zentralstaaten um den Popocatépetl, darunter Morelos, Puebla und der Bundesstaat Mexiko sowie in Sektoren vom rund 90 Kilometer von dem Vulkan entfernten Mexiko-Stadt.

Der Popocatépetl gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt

Der über 5000 Meter hohe Popocatépetl befindet sich zwischen Mexiko-Stadt und Puebla. Um ihn herum leben in einem Umkreis von 100 Kilometern etwa 25 Millionen Menschen. Zudem befinden sich in diesem Radius hunderte öffentliche Gebäude.

Der Vulkan gilt als einer der aktivsten Vulkane Mexikos - und aufgrund dieser Bevölkerungsdichte als einer der gefährlichsten der Welt, da ein vollständiger Ausbruch verheerend wäre. Seit 1994 ist er wieder aktiv. Aufgrund der verstärkten Aktivität in den vergangenen Jahren darf er nicht bestiegen werden.