Einen heimeligen Weihnachtsmarkt am Kirchplatz wird es in diesem Jahr nicht geben – so viel steht fest. Doch das Rathaus hat sich wochenlang Gedanken darüber gemacht, wie man trotzdem den „Mindelheimer Advent“ feiern kann. Herausgekommen ist ein buntes Alternativprogramm.

Bild: Stadt Mindelheim