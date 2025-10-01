Icon Menü
10-jähriger Junge stürzt mit Fahrrad – Helm schützt vor schlimmeren Verletzungen

Mindelheim

Bub verletzt sich bei Sturz vom Rad

Das Kind kam ins Mindelheimer Krankenhaus, ein Helm hat schlimmere Verletzungen verhindert.
Von Ulf Lippmann
    Einen Fahrradunfall meldet die Polizei aus Mindelheim. (Symbolbild)
    Einen Fahrradunfall meldet die Polizei aus Mindelheim. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagabend in Mindelheim mit seinem Fahrrad verunglückt. Laut Polizei war der Bub auf der Luxenhoferstraße mit seinem Fahrrad in nördlicher Richtung unterwegs. Aufgrund des Regens rutschte er mit einem Fuß vom Pedal ab, geriet ins Schlingern und stürzte. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Kind trug einen Fahrradhelm, wodurch vermutlich Schlimmeres verhindert wurde, heißt es im Polizeibericht. (mz)

