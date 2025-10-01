Bub verletzt sich bei Sturz vom Rad

Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagabend in Mindelheim mit seinem Fahrrad verunglückt. Laut Polizei war der Bub auf der Luxenhoferstraße mit seinem Fahrrad in nördlicher Richtung unterwegs. Aufgrund des Regens rutschte er mit einem Fuß vom Pedal ab, geriet ins Schlingern und stürzte. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Kind trug einen Fahrradhelm, wodurch vermutlich Schlimmeres verhindert wurde, heißt es im Polizeibericht. (mz)

