100 Jahre Bad: Wörishofens Kurpark soll leuchten

Plus Wegen Corona gibt es kein großes Fest, dafür nun aber eine farbenprächtige Kunstaktion.

Von Markus Heinrich

Corona hat so manche Veranstaltung in Bad Wörishofen verhindert, so auch das historische Kurparkfest. „100 Jahre Bad“ wollte die Kneippstadt damit feiern. Ein wenig festliche Stimmung kommt nun aber doch ins grüne Herz Bad Wörishofens. Gemeinsam mit dem Kunstverein Bad Wörishofen habe man sich das „Kurpark-Leuchten“ ausgedacht, sagt Kurdirektorin Petra Nocker.

Ab Freitag, 25. September, wird der Kurpark „in vielen verschiedenen Lichtern erstrahlen“, kündigt Nocker an. Die Künstlerin Olga Fischer hat dazu eigens ein Farbkonzept gestaltet. „Es ist inspiriert von den fünf Säulen der Kneipp-Philosophie“, erläutert Fischer.

Vom Vater-Kneipp-Brunnen über den Eisbergweiher, die „Franziskus-Kapelle“ bis hin zum Jakobsweiher werde der Park „in ein neues Licht getaucht“, freut sich Nocker. Das Konzept Fischers soll dabei die Atmosphäre der jeweiligen Bereiche unterstützen. Der Kurpark leuchtet vom 25. September bis zum 11. Oktober, immer zwischen 20 und 22 Uhr. Auch das Hotel Sonnengarten ist nach Nockers Angaben mit von der Partie und biete ebenfalls Lichtinstallationen an.

Das Konzept Fischers für den Kurpark sieht vor, dass der Kneipp-Brunnen farblich von Blautönen dominiert wird, die im Sinne des Kalt-Warm-Kontrastes mit anderen Farben korrespondieren.

Der älteste Teil des Kurparks Bad Wörishofen erstrahlt in Gelb und Gold

Den ältesten Teil des Kurparks wird Fischer in warmen Gelb- und Goldtönen inszenieren, dazu ein bisschen Blau. „Gelb und Gold stehen für Balance“, erläutert die Künstlerin. „Die Farbe Gold nimmt außerdem Bezug auf die Zeiten, in denen führende Persönlichkeiten und gekrönte Häupter in Bad Wörishofen zu Gast waren.“

Der kleine Weiher steht für die Kneipp-Säule Kräuter und Heilpflanzen. „In diesem Bereich dominieren Grün, Türkis, Cyanblau, kontrastiert von Violett“, kündigt Fischer an.

Der Eisbergweiher setzt dies fort, allerdings ergänzt von hellen Blautönen. Die Weide kann in hellem Weiß angestrahlt werden.

Eine Kapelle in Rot als Zeichen der Liebe zu Mensch und Tier

„Auf der Franziskuswiese korrespondieren die Farben der verschiedenen Säulen miteinander“, so Fischer. Die Künstlerin will zudem die mächtigen Eichenbäume des Kurparks hervorheben, in Indigoblau. Rot, Orange und Gold symbolisieren im weiteren Verlauf die Säule Ernährung, Bewegung, Ordnung. „Die Franziskuskapelle wird rot angestrahlt“, kündigt Fischer an. „Hier gilt rot für die Liebe zu Menschen und Tier, der Natur, zu der ganzen Schöpfung.“

Der Jakobsweiher soll dann als Höhepunkt in den Regenbogenfarben erstrahlen. Auf dem Wasser treiben dann 16 beleuchtete Gießkannen.

