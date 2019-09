00:31 Uhr

100 Jahre färben, föhnen, schneiden

Der Friseursalon Färber in Mindelheim feiert Geburtstag

Als Georg und Amalie Färber 1919 in Mindelheim ihren Friseursalon für Damen und Herren eröffneten, malten sie sich vermutlich nur in den kühnsten Träumen aus, dass ihr Enkel Stephan einmal das 100-jährige Betriebsjubiläum feiern würde.

In den ersten Jahrzehnten war der Salon an verschiedenen Standorten innerhalb der Frundsbergstadt zu finden. 1956 übernahm Walter Färber mit seiner Frau Emmy, eine gelernte Friseurin, das elterliche Geschäft, das sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss der Sparkasse befand. Vor 50 Jahren zog der Salon in die Räumlichkeiten an der Frundsbergstraße, in denen er sich bis heute befindet. Über den sogenannten zweiten Bildungsweg legten Stephan 1992 und Marianne Färber 1998 die Meisterprüfung ab. Anschließend ging die Geschäftsleitung an die dritte Generation über.

Mitarbeiterin Helga Hefele begann 1966 bei Färber ihre Ausbildung zur Friseurin und hat bis heute dem Familienunternehmen die Treue gehalten. Ihre Kollegin Lizzy Münch ist seit 2004 im Geschäft. Dank ihnen und dank der Stammkunden sei dieses Jubiläum erst möglich, so Stephan Färber. (mcb)

