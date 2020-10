12:00 Uhr

11-jähriger Ladendieb in Türkheim auf frischer Tat ertappt

Waren im Gesamtwert von fast 400 Euro hat laut Polizei ein Schüler in einem Türkheimer Verbrauchermarkt gestohlen.

In einem Verbrauchermarkt in Türkheim wurde am Dienstagabend ein 11-jähriger Schüler dabei beobachtet, wie er elektronische Kopfhörer in seine Tasche steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Zudem konnte die Polizei dem jungen Dieb noch eine weitere Tat nachgewiesen werden. Bereits vergangenen Freitag habe er im gleichen Geschäft eine Musikbox mitgehen lassen. Insgesamt hatte der Ladendieb somit Ware im Wert von knapp 400 Euro gestohlen, so die Polizei. Die herbeigerufene Mutter des Buben musste die Waren schließlich teilweise bezahlen. Sie verdonnerte den Sohn im Beisein der Streife dazu, das Diebesgut einem benachteiligten Kind zu spenden. Zudem nahm sie ihm noch vor den Augen der Polizeibeamten sein Mobiltelefon weg.

Themen folgen