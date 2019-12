vor 19 Min.

113 Millionen Euro: Stadt zieht Bilanz

Bad Wörishofen holt Rückstand bei Jahresabschlüssen allmählich auf – mit einem überraschenden Ergebnis für 2017.

Von Markus Heinrich

Besser als erwartet ist der derzeit aktuellste Jahresabschluss der Stadt Bad Wörishofen ausgefallen. Die Kneippstadt betreibt im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen eine kaufmännische Haushaltsführung, die Doppik. Damit kann, vereinfacht, gesagt werden, was bestimmte Leistungen tatsächlich kosten, der Ressourcenverbrauch wird klar. Bei der Erstellung der Abschlüsse ist Bad Wörishofen allerdings im Rückstand, nun liegt jener für das Jahr 2017 vor.

Im Vergleich schneidet der Kurbetrieb besser ab als die Stadtverwaltung

Die Bilanzsumme der Stadt Bad Wörishofen beträgt laut Kämmerin Beate Ullrich 113 Millionen Euro, nach 109 Millionen Euro im Jahr 2016. Unter dem Strich – und das ist die gute Nachricht – stand im Jahr 2017 ein Plus von etwa einer halben Million Euro. Geplant waren lediglich 1700 Euro. Kämmerin Ullrich rechnet auch vor, wie Stadtverwaltung und Kurbetrieb gewirtschaftet haben. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen hatte mit einem Defizit von 2,9 Millionen Euro kalkuliert und war dann bei minus 2,1 Millionen Euro gelandet. Die Stadtverwaltung hatte einen Überschuss von 2,8 Millionen Euro geplant und am Ende ein Plus von 2,6 Millionen Euro erreicht. „Die Stadt war hier ein bisschen schlechter als der Kurbetrieb“, bilanzierte Ullrich.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2017 lagen etwas unter dem Plan, es gab 7,1 statt 7,3 Millionen Euro. „Das wurde durch die Einkommenssteuer aber aufgefangen“, berichtete Ullrich. Hier standen 6,7 statt 6,4 Millionen Euro zu Buche. Ein „dickes Plus“ habe die Stadt in dem Jahr zudem beim Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag verbucht. Die Schulden stiegen im Jahr 2017 um 6 Prozent auf etwa 14,8 Millionen Euro.

Das sagen Ratsmitglieder zu den Zahlen

Bürgermeister Paul Gruschka (FW) ist mit der Bilanz zufrieden. „Es ist erfreulich, dass das Ergebnis so positiv ausgefallen ist“, sagte er unlängst im Stadtrat. Dort hatte Claus Thiessen (FDP) seine Kritik an der Doppik erneuert. Konrad Hölzle ( CSU), der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, ist da gänzlich anderer Meinung. „Es ist ein Märchen, dass wir ohne die Doppik besser dastünden“, sagte er. Die Stadt Bad Wörishofen verfüge über ein Eigenkapital von über 54 Millionen Euro, sagte Hölzle und betonte, dass das zu D-Mark-Zeiten immerhin gut 100 Millionen Mark gewesen seien. Auch den Rückstand bei den Bilanzen ordnete Hölzle ein. „Wir waren immer im Bilde über den Stand der Stadt, da habe ich mir nie Sorgen gemacht.“ Mehr sei mit dem zur Verfügung stehenden Personal einfach nicht machbar gewesen. Aus Hölzles Sicht hat sich die Doppik bewährt. Auch Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid (CSU) zeigte sich zufrieden. „Die Gewerbesteuer-Einnahmen haben sich stabil entwickelt“, sagte sie. Bekanntlich erwartet Kämmerin Ullrich für das Jahr 2019 sogar eine Rekordeinnahme von über 11 Millionen Euro. „Wir sind auf einem ganz guten Weg“, sagte Bahle-Schmid.

Der Haushalt 2017 habe sich „gut entwickelt“, befand auch FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler. „Ich freue mich, dass wir von der Aktualität her immer näher dahin kommen, was eigentlich vorgeschrieben ist.“ Wünschen würde er sich eine Budgetierung für die einzelnen Aufgabenbereiche.

