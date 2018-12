13:23 Uhr

12-jähriger Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

In Hausen ist ein 12-jähriger Radfahrer gegen ein Auto geprallt.

Beim Abbiegen übersieht ein 12 Jahre alter Radfahrer ein herannahendes Auto. Bei dem Zusammenstoß wird der Junge schwer verletzt.

Ein 12 Jahre alter Radfahrer ist am späten Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge auf einem Radweg am Ortseingang unterwegs.

Als er in die B16 einbiegen wollte, habe er ein herannahendes Auto übersehen und sei in den Wagen geprallt. Durch den Aufprall sei der 12-Jährige in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt worden. Der 50 Jahre alte Autofahrer sei unverletzt geblieben.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. (AZ)