vor 50 Min.

15-Jähriger Radfahrer von Auto erfasst

In Bad Wörishofen wurde bei einem Unfall ein junger Radfahrer verletzt.

Verkehrsunfall im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen.

Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Montag in Bad Wörishofen von einem Auto angefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen.

Ein 59 Jahre alter Autofahrer habe dort auf einem Grundstück gewendet und wollte dann auf die Straße fahren. Dabei, so die Polizei, habe er den kreuzenden Radfahrer übersehen. Der Wagen erfasste das Rad, der Junge zog sich dabei eine leichte Verletzung am Knie zu. Eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht nötig gewesen, teilt die Polizei mit. (mz)

