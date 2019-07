12:04 Uhr

15-Jähriger verschickt verfassungswidrige Inhalte

Auf dem Handy eines 15-Jährigen hat die Polizei rechte Inhalte gefunden, die strafrechtlich relevant sind. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Memmingen das Handy eines 15-Jährigen ausgewertet und dabei offenbar verfassungsfeindliche Inhalte in dem Nachrichtenprogramm Whatsapp entdeckt. Laut Polizei hatte der Jugendliche so strafrechtlich relevante Bilder und Videos im Internet verbreitet.

Die Polizei ermittelt gegen den Unterallgäuer und drei weitere 15-Jährige

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung eingeleitet – ebenso wie gegen drei weitere Jugendliche im Alter von ebenfalls 15 Jahren. Auch bei ihnen wurden mehrere Mobiltelefone sichergestellt, so die Polizei. Deren Auswertung dauert noch an. Die Jugendlichen seien bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten, auch gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass es sie der „rechten“ Szene zuzuordnen wären, so die Polizei.

