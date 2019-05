11:00 Uhr

16.000 Euro Schaden - 29-Jähriger hinterlässt Spur der Verwüstung

Ein Mann hat in Bad Wörishofen eine "Spur der Verwüstung" hinterlassen. Die Polizei nahm ihn fest und brachte ihn in ein Bezirkskrankenhaus.

Ein Mann zog durch Bad Wörishofen und richtete in einem Hotel und an einem Lebensmittelmarkt einen Schaden von mehr als 16.000 Euro an.

Von Melanie Lippl

Alles andere als einen guten Eindruck hinterlassen hat ein 29-Jähriger, der am frühen Samstagmorgen durch die Straßen von Bad Wörishofen zog. Laut Polizei hinterließ der rumänische Staatsbürger „eine Spur der Verwüstung“.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann alkoholisiert und stand vermutlich unter Drogeneinfluss, als er sich zunächst Zugang zu einem Hotel verschaffte. Dort verteilte er im Bäderbereich eine Flasche Flüssigbademittel auf dem Fußboden, verstreute frische Handtücher darüber und verließ das Hotel über ein Fenster, ohne seine Schuhe mitzunehmen. Die Unordnung war groß, der Sachschaden recht gering in Höhe von rund zehn Euro.

Der Mann warf Dachplatten auf den Parkplatz eines Bad Wörishofer Lebensmittelmarktes

Danach stieg der Mann laut Polizei auf ein Vordach eines Lebensmittelmarktes in der Hochstraße. Auf dem Dach beschädigte er eine Kälteverdampferanlage, warf mehrere Waschbetonplatten umher und auch vom Dach. Dabei wurden ein Fenster und andere Gegenstände beschädigt. Dann sei der Mann weiter auf das Schrägdach gestiegen, habe mehrere Dachplatten entfernt und diese auf den Parkplatz geworfen. Der Schaden hier: rund 15.000 Euro.

Als er das Dach verlassen wollte, sprang er auf das Dach eines Autos einer Frau, die ihm zu Hilfe kommen wollte, so die Polizei. Die Dellen auf dem Autodach beziffert die Polizei mit einer Schadenshöhe von 1000 Euro.

Die Bad Wörishofer Polizei fand bei dem Mann eine "verdächtige Substanz" und nahm ihn fest

Der Mann stieg daraufhin offenbar in das Auto der Frau ein und wollte zur Polizei gebracht werden. Auf dem Weg dorthin überlegte er es sich anders und wollte zur Tankstelle. Dort nahm ihn die Polizei fest und fand bei ihm noch eine „verdächtige Substanz“, wie es im Polizeibericht heißt. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine Fremd- und Eigengefährdung vorlag, wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Am Lebensmittelgeschäft sollen zwei Jugendliche mit dem Mann gesprochen haben. Diese sollen sich als Zeugen bei der Polizei melden, Telefon 08247/96800.

