17. Dezember: „Adeste fideles“ gespielt von Franz Josef Pschierer

Die Mindelheimer Zeitung hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen. Jeden Tag musizieren andere Unterallgäuer. Heute: Franz Josef Pschierer.

Schon als Ministrant in Bedernau war Adeste fideles „Nun freut euch, ihr Christen“ das Lieblingslied von Franz Josef Pschierer in der Weihnachtszeit, weil es so viel Dynamik hat. Acht Jahre lang war der CSU-Landtagsabgeordnete und frühere Staatsminister Ministrant. Mit 12 Jahren hat Pschierer erstmals eine Posaune in die Hand genommen. Bis heute spielt er immer wieder mal im Bezirksoldie-Blasorchester Bobo des Allgäu Schwäbischen Musikbundes ASM, dessen Präsident Pschierer seit 17 Jahren ist. Für den MZ-Adventskalender hat sich Pschierer extra noch die Noten für das bekannte Weihnachtslied besorgt. (jsto)

Musikalischer Adventskalender der MZ, Franz Josef Pschierer Video: Johann Stoll

