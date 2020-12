05:00 Uhr

20. Dezember: Ein Mindelheimer Trio spielt „Feliz Navidad“

Die Mindelheimer Zeitung hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen. Jeden Tag musizieren andere Unterallgäuer. Heute: Franziskus und Johannes Steber sowie Christopher Wilhelm.

Für den MZ-Adventskalender haben sich die drei Mindelheimer Musiker Franziskus (Gix) Steber, sein Bruder Johannes und Christopher Wilhelm zusammengetan und „Feliz Navidad“ eingespielt. Dass die Wahl ausgerechnet auf dieses Stück fiel, begründet Franziskus Steber so: „Das Lied Feliz Navidad war auf einem Mixtape drauf und wir haben es früher in der Weihnachtszeit rauf und runter gehört. Es hat immer für gute Stimmung gesorgt.“

Weil Franziskus Steber und Christopher Wilhelm in einer WG leben und so nur zwei Haushalte zusammenkamen, durften sich die drei Musiker auch in Corona-Zeiten treffen. Johannes Steber (34) ist Religionslehrer. In seiner Freizeit ist er in der Stadtkapelle Mindelheim aktiv und außerdem wie sein Bruder Franziskus bei „Ape Army“ und der Brasskapelle Stabil. Franziskus Steber (36) ist zusätzlich beim Gospelchor St. Stephan dabei und als Klavierlehrer sowie Eventmanager auch beruflich musikalisch unterwegs. Rockmusiker Christopher Wilhelm (31) ist hauptberuflich Sozialpädagoge. (baus)

