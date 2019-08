12:00 Uhr

20-Jähriger geht mit dem Messer auf Mitbewohner los

Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung hat sich ein 22-jähriger Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Türkheim eingehandelt.

Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung hat sich ein 22-jähriger Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Türkheim eingehandelt. Laut Polizei eskalierte am Montagabend gegen 23 Uhr in der Küche ein Streit zwischen zwei afghanischen Bewohnern. Ein 20-Jähriger habe sei plötzlich mit einem Küchenmesser auf seinen 21-jährigen Landsmann losgegangen und habe ihm mehrere oberflächliche Schnittverletzungen hinter dem Ohr, sowie an den Armen zugefügt. Laut Polizei mussten die Schnittwunden jedoch nicht ärztlich nicht versorgt werden mussten. Neben den Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wird das Ausländeramt über den Vorfall unterrichtet. (mz)

Themen Folgen