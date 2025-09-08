Auto kommt von der Straße ab und landet im Weiher

Ein junger Mann ist am frühen Sonntagmorgen mit einem Auto in einen Weiher bei Salgen gefahren und hat sich dann abgesetzt. Laut Polizei war der 20-Jährige gegen drei Uhr früh mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Weiher gelandet. Ohne sich weiter um seine Pflichten zu kümmern, lief er nach Hause und ging schlafen. Die am nächsten Morgen verständigte Polizei suchte daraufhin den Unfallverursacher auf. Die Beamten bemerkten bei dem Mann Alkoholgeruch und ordneten eine Blutentnahme an. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete zudem die Sicherstellung des Führerscheins an. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro, so die Polizei. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (mz)
Salgen
