200 Jahre Kneipp: Bad Wörishofen sagt den Festakt ab

Das Hauptereignis im Kneippjahr findet nun nicht statt. Stattdessen soll es ein Ersatzprogramm zum Mitmachen geben. Von den Absagen betroffen sind auch weitere große Feste in Bad Wörishofen.

Lange hatte sich Bad Wörishofen auf das große Jubiläum vorbereitet - doch die Corona-Pandemie lässt weiterhin nicht zu, dass der 200. Geburtstag des Pfarrers Sebastian Kneipp gebührend gefeiert werden kann. Bis zuletzt hatte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) gehofft, dass nach all den Absagen wenigstens der Festakt stattfinden kann. Nun hat die Stadt auch diese Feier abgesagt und auf einen unbestimmten Nachholtermin verlegt. Das gab Welzel am Montagabend im Stadtrat bekannt.

Am 17. Mai 2021 wäre Sebastian Kneipp 200 Jahre alt geworden. Der für sein ganzheitliches Naturheilverfahren weltweit bekannte und geschätzte Pfarrer sollte an diesem Tag in der Kneippstadt Bad Wörishofen mit einem besonderen Festakt gewürdigt werden. "Alle Beteiligten haben seit Jahren viel Zeit und Aufwand investiert, um das Jubiläumsjahr gebührend feiern zu können und den Festakt entsprechend zu gestalten", teilte Kurdirektorin Petra Nocker am Dienstag mit. Daraus wird nun nichts. "Trotz dieses feierlichen Anlasses ist auch die Gesundheitsstadt im Team Vorsicht und Umsicht", so Nocker. Der Schutz der Gäste und aller Beteiligter sei das das übergeordnete Ziel. "Die Stadtverwaltung hat sich entschlossen, aufgrund der unsicheren Pandemie-Entwicklung den Festempfang im Mai nicht durchzuführen, sondern zu verlegen", gibt Nocker bekannt.

So will Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker die Woche rund um den 200. Kneipp-Geburtstag gestalten

Die Kurdirektorin will aber weiterhin erreichen, dass das Kneippjahr noch wirkt. "Der hoffnungsvolle und zugleich zuversichtliche Ausblick geht in Richtung der zweiten Jahreshälfte", teilt sie mit. "Wenn es die Umstände ermöglichen, ist die Nachholung des Festaktes geplant." Ein neuer Termin steht derzeit aber nicht fest.

Bürgermeister Welzel sagte im Stadtrat, es werde rund um den 200. Kneipp-Geburtstag aber trotzdem Angebote geben, wenngleich auf andere Weise. "Der 17. Mai und die darauffolgende Woche sollen mit einem Mitmach- und Online Programm gefeiert werden", konkretisiert Nocker. Jeden Tag werde es verschiedene Beiträge zu Kneipp geben, welche über die Kanäle der Stadt Bad Wörishofen auf Youtube, Facebook und Instagram ausgespielt werden.

Von den neuerlichen Absagen betroffen ist aber nicht nur der Festakt. Bürgermeister Welzel gab bekannt, dass auch das Stadtfest, das Steiermarkfest, das Gartenstadtfest und das Maifest in Bad Wörishofen abgesagt werden.

Lesen Sie dazu auch: