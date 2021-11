Dieser Wörishofer brachte Kneipp in die Ruhmeshalle

Plus Aus edelstem italienischem Marmor gestaltete der Bad Wörishofer Künstler Konrad Ledermann einen Kneipp in voller Schaffenskraft. Es ist Ledermanns wichtigstes Vermächtnis – aber längst nicht das einzige

Pfarrer Sebastian Kneipp wurde zum 200. Geburtstag heuer eine Menge Ruhm zu Teil. In der Ruhmeshalle Bayerns allerdings ist der Wasserdoktor aus Bad Wörishofen schon viel länger vertreten – aus Marmor gehauen von Konrad Ledermann. Kneipp ist vielleicht das wichtigste Werk des Wörishofer Künstlers. Doch bedeutende Spuren hat er noch an vielen anderen Stellen hinterlassen.