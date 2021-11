Kneipp-Symposium: Leidenschaftliche Appelle für mehr Prävention

Plus Bei einem Symposium zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp wird deutlich, wie hochaktuell dessen Lehre ist. Minister Holetschek macht einen überraschenden Vorstoß.

Dass die Prävention im deutschen Gesundheitswesen dringend ausgeweitet werden muss, war die einhellige Meinung aller Referenten bei einem Symposium; zu diesem hatte der Kneippbund anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp namhafte Wissenschaftler und führende Gesundheitspolitiker in Berlin zusammengebracht. In mehreren Vorträgen, die online verfolgt werden konnten und weiter abrufbar sind, wurden aktuelle, wegweisende Erkenntnisse der medizinischen Kneipp-Forschung vorgestellt und offene Fragen thematisiert.