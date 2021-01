14:14 Uhr

200 Jahre Kneipp: Was wird aus dem Jubiläumsjahr in Bad Wörishofen?

Plus Die ersten Termine des Kneippjahrs in Bad Wörishofen sind verstrichen, die Corona-Krise macht Feste unmöglich. Über die Suche nach Lösungen.

Von Markus Heinrich

Es ist Kneipp-Jubiläumsjahr – aber so richtig nimmt das noch niemand zur Kenntnis. Kein Wunder, die Corona-Krise macht Veranstaltungen praktisch unmöglich, die Beschränkungen wurden gerade erst verlängert. Wie geht die Stadt Bad Wörishofen mit dieser Situation im Festjahr zum 200. Kneipp-Geburtstag im Mai um? Erste Termine des Festkalenders sind bereits verstrichen.

Eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion hat Kurdirektorin Petra Nocker bislang nicht beantwortet.

Im Stadtrat hakte jüngst Konrad Hölzle ( CSU) nach. Er habe „schlimme Befürchtungen“, dass Bad Wörishofen das Jubiläumsjahr nicht mit der versprochenen Bezauberung feiern könne, sagte Hölzle. „Wie wollen wir es machen?“, fragte er Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Es seien bereits Termine verstrichen, ohne dass etwas passiere. Stefan Welzel sagte dazu, man könne da natürlich auch Vorschläge einbringen.

Das berichtet Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel über die Situation

„Wir sind permanent in der Diskussion“, berichtete Welzel. Derzeit liefen intern Abstimmungsgespräche. Details dazu nannte Welzel nicht. „Klar ist aber auch: Kneipp wäre auch nicht so einfach zurückgewichen“, stellte Welzel fest. „Bestimmte Bausteine sollten möglich sein“, hofft der Bürgermeister mit Blick auf die Corona-Beschränkungen.

Bereits der Namenstag Kneipps am gestrigen Dienstag sollte eigentlich größer gefeiert werden. Daraus wurde nichts. Die Organisatoren zeigten sich allerdings kreativ. Die geplante Bauchrednershow mit Perry Paul für die Grund- und Mittelschüler gab es zwar nicht und auch das Festkonzert für Kneipp fiel aus. Dafür bot die Pfarreiengemeinschaft um 17 Uhr einen Festgottesdienst in St. Justina an, bei dem Kirchenmusiker Karl Stepper erstmals sein Kneipplied vorstellte, das er für das Jubiläumsjahr komponiert hatte. Für die Schüler gab es einen Online-Gottesdienst bei Youtube. Über den ungewöhnlichen Festtag berichten wir gesondert.

Lesen Sie auch:

Themen folgen