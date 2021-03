vor 32 Min.

200 Jahre Kneipp: Wörishofer Kirche wird zum Bienenhaus

Plus Zum 200. Kneipp-Geburtstag präsentiert die Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen eine besondere Ausstellung. Kneipp war nicht nur als "Wasserdoktor" bekannt, er war auch Schwabens "Bienenvater".

Von Helmut Bader

Bad Wörishofen Dass Pfarrer Kneipp aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann, ist bekannt. Eine weithin unbekannte Facette war sein Faible für die Bienen. Eine sehenswerte Ausstellung in Bad Wörishofen stellt dies nun in den Fokus.

Sebastian Kneipp bekam bereits als Kind in Stephansried von seinem Vater einen Bienenstock geschenkt. Es entstand eine Liebe zu den Bienen, die letztlich auch in Kneipps Heilmethode einfloss. Vor allem Kneippkennerin Paola Rauscher aus Bad Wörishofen hat sich intensiv mit dieser Facette des „Wasserdoktors“ vertraut gemacht. Bei der Eröffnung der Ausstellung in St. Ulrich berichtete sie über den „schwäbischen Bienenvater“, der zum Ehrenvorsitzenden der Imker ernannt wurde. Nicht zuletzt durch das von ihm verfasste „Bienen-Büchlein“ brachte Kneipp seine Passion zum Ausdruck und half damit vielen Bienenfreunden, auch durch Vorträge beim Bienenverein in Pforzen. Rauscher zitierte Kneipp, der auf die vielfache Heilkraft des Honigs hinwies. „Honig ist ein Energielieferant, bietet aber auch wichtige Aufbaustoffe für das Immunsystem“, heißt es da.

So aufwändig haben sie Organisatoren der Kneipp-Ausstellung in Bad Wörishofen den Altarraum geschmückt

Zur Ausstellung gehört ein riesiges Wabengehäuse, das den Altarraum der Kirche in einen Bienenstock zu verwandeln scheint. Dazu sind große Sonnenblumen aufgestellt, um die sich unzählige kleine künstliche Bienen scharen. Bildtafeln mit Texten, für die Simon Ledermann und die Brüder Michael und Helmut Scharpf verantwortlich zeichneten, weisen auf Kneipp als Bienenfreund hin und selbst im Paradies, dem Vorgarten der Kirche, schwirren Bienenschwärme durch die Luft. Spezieller Blickfang ist auch ein Bienenstock aus den alten Zeiten.

Mit einer finanziellen Unterstützung für die Ausstellung beteiligte sich die Ortsgruppe des Bund Naturschutz daran.

Bei allen Beteiligten bedankte sich Pfarrer Andreas Hartmann für ihren Einsatz. Sanni Risch untermalte die Feier mit dem Bäuerinnenchor musikalisch.

Geöffnet ist die Dauerausstellung bis zum 30. Oktober bei freiem Eintritt täglich von 9 bis 18 Uhr, außer während Gottesdiensten in St. Ulrich.

